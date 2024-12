Auteur d’une nouvelle masterclass la nuit dernière en finale de la NBA Cup, Giannis Antetokounmpo a porté les Bucks tout en haut en étant nommé MVP de la compétition. Pour son coéquipier Brook Lopez, une chose est claire : le Greek Freak est le meilleur joueur NBA actuel.

30,5 points, 10,2 rebonds, 7,7 passes, 2,8 contres, le tout à 67% de réussite au tir.

Ce sont les stats de Giannis Antetokounmpo sur les six matchs de NBA Cup cette saison. Ce sont aussi – à peu de choses près – ses chiffres sur l’ensemble de la campagne 2024-25, qui ressemble de plus en plus à une campagne calibre MVP.

Justement, dans la discussion du MVP, et plus globalement dans l’éternel débat sur le meilleur joueur du monde, Giannis a marqué des points du côté de Las Vegas ces derniers jours. Il a porté les Bucks vers le titre en dominant les Hawks puis le Thunder, pourtant meilleure défense NBA.

“Comment décrire Giannis ? Je pourrais essayer mais je vais rester simple : il est le meilleur joueur du monde” a déclaré son coéquipier Brook Lopez. “Il continue de trouver des moyens pour progresser durant l’intersaison, durant la saison, chaque jour, chaque match, c’est très impressionnant.”

Giannis was unstoppable in the #EmiratesNBACup 🤯

▪️ 30.5 PPG

▪️ 10.2 RPG

▪️ 7.7 APG

▪️ 2.8 BPG

▪️ 1.2 SPG

▪️ 66.7 FG%

His Bucks are the champs and he takes home MVP honors 👏🏆 pic.twitter.com/EEvXWavs6w

— NBA (@NBA) December 18, 2024

Double MVP de la NBA, champion en 2021 et ancien Défenseur de l’Année, Giannis n’a plus rien à prouver à personne. Mais il joue chaque match comme s’il était un joueur qui cherche encore sa place dans la Grande Ligue. Et ça, c’est le signe des plus grands.

Cette saison, le Freak réalise sa meilleure saison au scoring, au pourcentage au tir, au contre, et n’a jamais été aussi dangereux à mi-distance. Giannis (30 ans) joue peut-être le meilleur basket de sa carrière et ce sont les Bucks qui enchaînent les victoires sous son impulsion.

Le monstre grec l’a dit récemment : il veut un troisième titre de MVP. S’il continue sur sa folle dynamique, il pourrait bien le décrocher, Nikola Jokic ou pas.

