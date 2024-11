8 affiches de NBA étaient au menu de la nuit, mais que faut-il en retenir ? La réponse dans ce petit tour d’horizon. Envoyez le résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit NBA

Ce qu’il faut retenir

Après leur première défaite de la saison, les Cavaliers voulaient retrouver le chemin de la victoire. Ce fut chose faite avec une victoire autoritaire face à des Pelicans décimés.

Les Bucks enchaînent un quatrième succès en cinq matchs avec une victoire sur les Bulls derrière un Giannis Antetokounmpo impérial à 41 points.

Le trio 76ers a enfin démarré sa saison. Ce fut bref, mais certainement pas intense. Seulement six minutes au compteur pour le faux Big 3 et une sale soirée ponctuée par la blessure de Paul George et une nouvelle défaite contre l’équipe Z des Grizzlies.

Isaiah Hartenstein a fait ses début avec le Thunder et ce fut une réussite avec 13 points et 14 rebonds au compteur.

Les Rockets se défont des Pacers sans trop trop forcer.

En parlant de ne pas trop forcer, les Warriors ont déroulé face aux Hawks avec une victoire 120 – 97. Tranquilou bilou comme on dit.

5ème défaite de suite pour les Suns, tombés sur les Knicks d’un gros Jalen Brunson.

Les Clippers mettent fin à la série de six victoires consécutives du Magic.

Les Français de la nuit

10 minutes pour Ousmane Dieng où il a été plutôt discret.

Rayan Rupert a bien ciré le banc puisque Chacuney Billups ne l’a pas fait entrer en jeu.

Soirée réussie sur le plan individuel pour Guerschon Yabusele avec 17 points. Après sur le plan collectif, il a le malheur de jouer aux 76ers.

Zaccharie Risacher met 12 points et prend 8 rebonds. De quoi faire oublier la sale soirée des Hawks ? Pas sûr.

Pacôme Dadiet a eu le droit à un bon de garbage time et c’est tout.

Nicolas Batum met 5 points et prend 4 rebonds dans la victoire des Clippers sur le Magic.

Le highlight de la nuit

Steph ➡️ GP2 from halfcourt!

Nearing the end of the 3Q in San Francisco. pic.twitter.com/I0JACgGn8H

— NBA (@NBA) November 21, 2024

Le point TTFL du matin

à lire sur TTFL Lab sur X

Les classements

