Six Français étaient sur la ligne de départ de cette nouvelle nuit de NBA et c’est Guerschon Yabusele qui s’en est le mieux sorti avec 17 points dans la (nouvelle) défaite des 76ers.

Les résultats de la nuit

Ousmane Dieng

10 minutes au compteur pour l’intérieur du Thunder et pas grand chose à relever de ce passage. Aucun point, seulement un petit rebond, mais deux interceptions.

Rayan Rupert

Rayan Rupert a encore été victime des rotations plus qu’aléatoires de ce très cher Chauncey Billups. Le représentant français des Blazers n’a tout simplement pas mis le moindre orteil sur le parquet lors de la rencontre face au Thunder et c’est bien dommage.

Guerschon Yabusele

Le meilleur Français de la soirée est – encore une fois – Guerschon Yabusele. 17 points à 6/8 au tir et 5/6 de loin, Guersch’ a tout donné pour essayer de ramener la victoire aux 76ers. Malheureusement, ses efforts n’ont pas été récompensés. La faute au sort qui continue de s’abattre sur Philadelphie.

It’s really remarkable how much better of a shooter Guerschon Yabusele has become since his first stint in the NBA pic.twitter.com/ifS9inRdVH

— Dan Olinger (@dan_olinger) November 21, 2024

Zaccharie Risacher

Après un début de soirée compliqué, Zaccharie Risacher a corrigé le tir pendant que les Hawks se faisaient dérouiller par les Warriors. Le numéro 1 de la Draft finit la rencontre avec 12 points (4/10 au tir) et 8 rebonds.

Pacôme Dadiet

Un petit bout de garbage time pour Pacôme Dadiet avec moins de deux minutes au compteur. De quoi se défouler un peu les jambes.

Nicolas Batum

Soirée au bureau tranquille pour Nicolas Batum avec 5 points et 4 rebonds. Pile poil ce qu’il fallait dans la victoire des Clippers face au Magic.

