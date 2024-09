Preview des Toronto Raptors – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Ce sont les Toronto Raptors de Scottie Barnes qui passent sur notre radar. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des dinosaures canadiens !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

25 victoires, 57 défaites, 12e de la Conférence Est, en somme pas un exercice brillant pour des dinosaures habitués des Playoffs la dernière décennie. La saison dernière a surtout été marquée par la destruction des dernières reliques de l’effectif champion en 2019. Fred VanVleet était parti aux Houston Rockets à l’été, et lors de la trade deadline OG Anunoby a été envoyé chez les New York Knicks pendant que Pascal Siakam était prié de commencer une nouvelle aventure du côté des Indiana Pacers. Les résultats ont commencé à, logiquement, s’empirer, mais ça n’a pas suffi pour conserver leur pick de Draft, le numéro 8, qui s’est envolé à San Antonio puis à Minnesota.

À titre individuel, Scottie Barnes a passé un cap en devenant All-Star. Dans une cuvée de Draft comprenant Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Franz Wagner, Jonathan Kuminga ou encore Alperen Sengun, il est le premier à y parvenir. 19,9 points, 8,2 rebonds et 6,0 passes décisives de moyenne, il est devenu un joueur plus complet, capable de porter la franchise qui l’a drafté sur ses épaules. Même avec les arrivées de RJ Barrett et Immanuel Quickley en cours de saison, il est resté la tête de proue de l’équipe.

Le marché de l’été

Ils partent : Gary Trent Jr, Jalen McDaniels, Javon Freeman-Liberty, Mouhamadou Gueye, Jordan Nwora, Malik Williams, Jontay Porter (au cachot de la NBA)

Gary Trent Jr, Jalen McDaniels, Javon Freeman-Liberty, Mouhamadou Gueye, Jordan Nwora, Malik Williams, Jontay Porter (au cachot de la NBA) Ils prolongent : Scottie Barnes, Immanuel Quickley, Garrett Temple, l es jersey swap de Dick

Scottie Barnes, Immanuel Quickley, Garrett Temple, l Ils arrivent : Davion Mitchell, Bruno Fernando, Ja’Kobe Walter, Jamal Shead, Jared Rhoden, Jonathan Mogbo, Ulrich Chomche, Jamison Battle, Branden Carlson

Les grosses nouvelles de l’été du côté du Canada sont clairement les prolongations de Scottie Barnes et Immanuel Quickley. Masai Ujiri s’est assuré que ces deux pièces feront partie de la reconstruction des Toronto Raptors sur le long terme avec des contrats juteux. L’ailier est, à l’instant T, le franchise player de l’équipe et le meneur a parfaitement réussi son intégration en deuxième partie de saison.

Pour ce qui est des colonnes arrivées et départs, c’est plus léger. Il y a eu beaucoup de mouvement, mais qui devraient principalement concerner le bout du banc de l’équipe. Gary Trent Jr. a tout de même réalisé un joli passage dans la ville de Drake et sa qualité de shoots manquera à l’effectif, mais sinon aucune perte n’empêche un fan de dormir depuis des semaines. Côté arrivées, Davion Mitchell et Bruno Fernando auront sûrement quelques minutes tandis que Masai Ujiri a semblé particulièrement fan de cette cuvée de Draft en tentant de nombreux paris. Ja’Kobe Walter, le plus gros nom d’entre eux aura des opportunités de briller !

Le roster 2024-25 des Raptors

Meneurs : Immanuel Quickely , Davion Mitchell, Jamal Shead, D.J Carton (two-way)

, Davion Mitchell, Jamal Shead, D.J Carton (two-way) Arrières : RJ Barrett , Gradey Dick, Ja’Kobe Walter, Garrett Temple, Jared Rhoden

, Gradey Dick, Ja’Kobe Walter, Garrett Temple, Jared Rhoden Ailiers : Bruce Brown Jr , Ochai Agbaji, Jamison Battle

, Ochai Agbaji, Jamison Battle Ailiers-forts : Scottie Barnes , Kelly Olynyk, Chris Boucher, Ulrich Chomche (two-way)

, Kelly Olynyk, Chris Boucher, Ulrich Chomche (two-way) Pivots : Jakob Poeltl, Bruno Fernando, Jonathan Mogbo, Branden Carlson (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Le cinq majeur est plutôt qualitatif et complet sur le papier. Les cinq joueurs sont capables d’être efficace dans la raquette que ce soit par des drives, des cuts, ou des batailles au poste et au rebond. Il n’y a pas de shooteur d’élite, mais quatre d’entre eux sont tout de même capables de marquer à longue distance. Surtout, les stars sont jeunes et ont encore largement le temps de se développer. Le plus gros manque, sur le papier, c’est à la distribution, mais Scottie Barnes s’est largement amélioré dans ce domaine l’année dernière, Immanuel Quickley aussi, et Bruce Brown Jr est capable d’inspirations en tête de raquette.

Sur le banc de touche, c’est plus limité. Kelly Olynyk est un joueur référencé, mais il ne peut pas être le sixième homme attitré d’une franchise NBA en 2024. Gradey Dick était mieux sur la fin de sa saison rookie, Ochai Agbaji a déjà montré de belles choses, mais ça ne tient pas tête à la plupart des bancs de la Ligue. Enfin, Davion Mitchell aura un rôle plus important qu’à Sacramento et c’est sa chance de prouver sa valeur. Les options de Darko Rajakovic ne sont pas extrêmement nombreuses !

Une petite vidéo en passant ?

Source tableau : HispanosNBA.Com

Scottie Barnes, RJ Barrett et Immanuel Quickley

Les trois hommes étaient déjà les principales armes offensives de Toronto sur la fin de saison dernière. Scottie Barnes est peut-être le plus régulier et complet, surtout car il apporte aussi régulièrement des rebonds et des passes décisives. Mais les deux autres sont parfois capables de monter plus haut, de réellement prendre feu, notamment à longue distance pour le meneur. Des paris plus risqués, mais qui pourraient s’avérer payants lors de nuits avec peu de matchs. Jakob Poeltl et Bruce Brown Jr sont davantage des options de ligue exotique, capables certains soirs d’aller chercher la trentaine de points TTFL sans jamais vraiment affoler les compteurs !

Infirmerie : le point sur les blessures

Aucun des meilleurs joueurs de Toronto n’a dépassé les 70 matchs la saison dernière, aucun n’en a joué moins de 55. Autrement dit, ils ont réalisé une saison plutôt pleine, mais en fin de saison, le tanking a été de sortie et leur a donné une période de respiration avant même les vacances d’été. De ce fait, tous devraient être en pleine forme au moment de reprendre la saison. RJ Barrett l’a déjà prouvé en étant le deuxième meilleur joueur canadien lors des Jeux olympiques de Paris. On signale tout de même que Bruce Brown (genou) et le rookie Ja’Kobe Walter (épaule) rateront le camp d’entraînement.

Quels objectifs cette saison ?

Avec la perte de vitesse que devraient connaître les Chicago Bulls et les Brooklyn Nets, les Toronto Raptors peuvent réellement rêver de play-in cette saison. L’effectif n’est pas génial, ni très profond, mais dans cette Conférence Est un petit peu affaiblie, ça pourrait bien suffire. S’ils se qualifient pour cet événement, ils pourront rêver de Playoffs car sur deux matchs tout est possible, surtout si Scottie Barnes, RJ Barrett et Immanuel Quickley poursuivent leurs progressions, ce qui est l’objectif principal de l’année.

Voir un autre jeune joueur exploser ferait également beaucoup de bien aux Toronto Raptors. Que ce soit Gradey Dick, Ja’Kobe Walter ou Ochai Agbaji, tous ont le potentiel de rapidement compter dans la Grande Ligue. Si un d’entre eux venait à confirmer dès cette année, cela donnerait une autre raison de sourire à Drake et aux autres fans. Cette fois, ils n’ont aucun risque de perdre leur choix de Draft, cet élément ne doit pas rentrer en compte dans leurs résultats.

Le pronostic du rédacteur

34 victoires – 48 défaites Et “le pire”, c’est que je pense que ça suffira pour prendre la dixième place et faire le play-in à l’Est. Neuf victoires de plus que l’année dernière, mais le tank était extrêmement visible en fin de saison et ils avaient largement le potentiel pour faire mieux. S’ils sont dans la bataille jusqu’à la fin de la saison et que Scottie Barnes et compagnie n’apparaissent pas sur l’Injury Report, je les imagine vraiment arracher la qualification dans la douleur et sans les honneurs. Parce que j’ai du mal à les imaginer être proche des neuf équipes devant, il y a un vrai gap de qualité, alors le travail de Masai Ujiri ne fait que (re)commencer.

Quelques liens utiles