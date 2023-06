Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Tyler Herro (Heat) ressent toujours des douleurs à la main, main qui a tendance à enfler après ses workouts. Quand reviendra-t-il ? Est-ce que la victoire du Game 2 change la donne pour un éventuel retour ? Début de réponse mercredi soir, lors de la troisième manche.

Reporting from #NBAFinals: I spoke with Tyler Herro ahead his Game 2 pregame routine and he told me he experiences both soreness and swelling in the right hand after shooting and he can feel the soreness when he’s making a “follow through” shooting motion. He also shared his…

— Ros Gold-Onwude (@ROSGO21) June 5, 2023

Après le départ de leur ancien manager général Michael Winger, les Clippers ont fait quelques mouvements dans leur front office. Promotion pour Trent Redden, désormais nouveau GM, et nouveau rôle pour Mark Hugues, qui devient son assistant et Senior Vice-President. (Source : ESPN)

L’ancien coach des Rockets Stephen Silas, non conservé par Houston, va rebondir du côté de Detroit où il prendra un rôle de premier assistant de Monty Williams, nouveau coach des Pistons. (Source : ESPN)

Les Suns ont récemment engagé Frank Vogel en tant que coach. Parmi les autres candidats qui postulaient à ce poste, il y avait l’assistant coach de Phoenix Kevin Young. Ce dernier va rester dans le staff des Cactus, toujours dans un rôle d’assistant, mais avec un sacré salaire en prime : 2 millions de dollars à l’année, record pour un assistant en NBA. (Source : ESPN)

L’ancien coach des Blazers Terry Stotts devrait rejoindre le staff d’Adrian Griffin, nouveau coach aux Bucks. (Source : ESPN)

James Borrego, ancien entraîneur des Hornets, débarque lui dans le staff de Willie Green aux Pelicans. (Source : ESPN)

La star des Wolves Anthony Edwards a choisi de changer de représentation. Au revoir Klutch Sports, bonjour WME. (Source : Bleacher Report)

Rick Adelman (ancien coach des Blazers et des Kings, entre autres), honoré par le Chuck Daly Award.

2023 Chuck Daly Lifetime Achievement Award recipient Rick Adelman was honored during Game 2 of the NBA Finals in Denver. pic.twitter.com/QEd1TyzhyU

— NBA History (@NBAHistory) June 5, 2023

Les Mavericks cherchent visiblement à renforcer leur staff. Sur leurs tablettes pour devenir assistant de Jason Kidd ? Jeff Van Gundy et Jeff Hornacek. (Source : Marc Stein)

Les Raptors sont la seule équipe à ne pas avoir de coach NBA à l’heure de ces lignes. Kenny Atkinson a récemment réalisé un entretien avec les Dinos, tandis que Sergio Scariolo – l’un des favoris pour prendre le poste – ne va pas rencontrer les dirigeants de Toronto cette semaine, finale du championnat italien oblige. (Source : Marc Stein)

Kevin Ollie, candidat pour devenir le coach des Pistons, va finalement être assistant aux Brooklyn Nets.

Ollie was a finalist for the Detroit Pistons head coaching job and won the 2014 NCAA championship as UConn’s coach. He recently left Overtime Elite after two years of running that NBA-feeder program. https://t.co/bIVg6SJJRz

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2023

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

🔥 TRASHTALK VA COMMENTER L’ÉQUIPE DE FRANCE SUR FRANCE TV (*) !! 🔥

Vous en rêviez ?

On l’a fait.

Pour le Mondial 2023, TrashTalk sera sur le site de @francetvsport AVEC LES IMAGES pour COMMENTER LA FRANCE EN DIRECT !! 🇫🇷😱💣

(* si l’EDF atteint les QUARTS DE FINALE) pic.twitter.com/4G3bPOLx2L

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 5, 2023

