Sept rencontres cette nuit et seulement deux Français sur les parquets NBA, Lakers – Hornets ayant été reporté. On fait le point !

Les résultats de la nuit NBA

Cavaliers – Raptors : 132-126 (stats)

Pistons – Warriors : 104-107 (stats)

Magic – Wolves : 89-104 (stats)

Mavericks – Blazers : 117-111 (stats)

Grizzlies – Rockets : 115-119 (stats)

Suns – Hawks : 123-115 (stats)

Jazz – Heat : 92-97 (stats)

Lakers – Hornets : reporté (incendies violents à Los Angeles)

Zaccharie Risacher

Soirée compliquée pour Zaccharie Risacher, qui aligne 5 points, 2 rebonds et 1 interception à 2/4 au tir face aux Suns. Un petit coup de moins bien, on est certain que ce n’est qu’éphémère.

Rudy Gobert

La Gob’ enchaîne avec un joli double-double dans la victoire des Wolves à Orlando : 10 points, 12 rebonds, 1 passe, 1 interception à 5/8 au tir. Joli !

