LeBron James ne cesse de battre des records. Cette nuit, il est devenu le joueur avec le plus de minutes au compteur en saison régulière devant Kareem Abdul-Jabbar.

57 446. Voilà le nombre de minutes que LeBron James devait battre pour devenir le recordman all-time de minutes en saison régulière. Ce fut chose faite lors de la victoire des Lakers sur les Kings.

Making every minute count 👏

LeBron James is officially 1st in all-time minutes played in NBA history. pic.twitter.com/I0hND1yRrA

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 20, 2024

Pour vous faire une idée de ce à quoi ce temps correspond. Imaginez simplement que vous ayez passé quasiment six semaines entières de votre vie sur un parquet NBA. Cela vous semble colossal et pourtant c’est exactement ce que LeBron a fait au fil de sa carrière NBA.

Le King a un kilométrage en régulière que personne ne possède et il va être difficile d’aller le chercher. Ce record témoigne – une fois de plus – de l’impressionnante longévité de BronBron qui va souffler sa 40ème bougie à la fin du mois. Malgré l’âge qui avance, le pépère ne semble pas prêt à raccrocher les sneakers et il se sent même plutôt en forme depuis son retour de blessure en début de semaine.

En plus de ce record qui asseoit davantage sa place parmi les meilleurs joueurs ayant foulé un parquet, LeBron James continue d’écrire sa légende avec les Lakers.

Il a passé la barre des 10 000 points en carrière sous les couleurs des Angelinos. De quoi marquer un peu plus de son empreinte l’une des plus grandes franchises de l’histoire de la NBA.

Source texte : X / Lakers