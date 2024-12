Dans la défaite surprise des Celtics face aux Bulls cette nuit, le coach de Boston Joe Mazzulla a été gagné par la frustration. Probablement envers ses joueurs, mais surtout envers les arbitres, lui qui a dû être retenu par ses assistants à la fin du match.

“Va te faire foutre ! Viens ici ! Va te faire foutre !”

Juste après le buzzer final, alors que les joueurs de Boston et Chicago étaient sur le point de rejoindre les vestiaires, Joe Mazzulla était absolument furieux contre les arbitres, et tout particulièrement Justin Van Duyne. La preuve en images.

Joe Mazzulla c'est pas possible, il veut VRAIMENT se taper avec tout le monde 😭😭😭

Durant le quatrième quart-temps, que Boston a perdu 35-22, les Celtics ont été sanctionnés par plusieurs fautes techniques : Jaylen Brown en a pris une, Jayson Tatum en a pris une, et Mazzulla aussi.

L’entraîneur des C’s a notamment été sanctionné pour avoir quitté sa zone et pénétré sur le terrain alors qu’il était frustré concernant une décision arbitrale. Sur une situation de jump-ball, Mazzulla estimait que c’est Brown qui devait sauter face à Ayo Dosunmu au lieu de Payton Pritchard. Les Celtics étaient menés de trois points à ce moment-là.

Après la rencontre, Joe Mazzulla a forcément été interrogé sur son altercation verbale avec l’arbitre. Il a fait du Joe Mazzulla (via @celticsblog).

“Je ne l’avais pas vu depuis longtemps. Du coup, je lui ai souhaité un Joyeux Noël et de Bonnes Fêtes.”

On imagine que le coach de Boston va prendre une grosse amende, voire même une suspension…

Joe Mazzulla had to be held back after getting a technical foul.

Jaylen Brown got one just seconds later. pic.twitter.com/KNxnIVxtBc

