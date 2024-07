On dirait bien que l’aventure Gary Trent Jr. à Toronto touche à sa fin. D’après Josh Lewenberg de TSN, les Raptors auraient proposé au free agent de resigner pour un tarif annuel de quinze millions de dollars, tandis que Trent en attendait 25. Après cette différence d’attentes, les négociations seraient désormais au point mort.

Après trois saisons aux Raptors, il se peut que Gary Trent Jr. ait à trouver une porte de sortie du Canada. Bien qu’un retour ne soit pas complètement impossible, l’offre de quinze millions de dollars proposée par les Raptors ne tient plus après que l’arrière en ait demandé 25. Pour rappel, Gary se faisait 18,5 millions à l’année la saison passée, et il a apparemment mal pris en considération sa vraie valeur sur le marché : celle d’un shooteur de loin très correct (38% de loin avec les Raps) avec du potentiel dans d’autres domaines du jeu mais qui est encore trop inconsistant, surtout en défense. Maintenant que la période de la Free Agency n’en est plus vraiment à ses débuts, certains insiders de la ligue considèrent que Trent Jr. serait chanceux de trouver une offre de mid-level exception autour des 12,5 millions de dollars l’année…

En l’état, les Raptors préféreraient sûrement utiliser les minutes de Gary Trent pour développer les jeunes comme par exemple Ja’Kobe Walter, drafté au premier tour cette année. Toronto a déjà récupéré les contrats de Davion Mitchell, Sasha Vezenkov (partant probable) ainsi que celui de Bruce Brown. Il va falloir gérer les finances, surtout après les prolongations de Scottie Barnes et Immanuel Quickley. Les agents de Gary Trent Jr. devraient rencontrer à nouveau les dirigeants des Raptors à Las Vegas cette semaine pour tenter de trouver un arrangement, mais une issue positive est très improbable. L’objectif à Toronto, ça ne risque pas d’être le titre cette année, la perte de Trent ne sera donc pas une catastrophe, mais le voir partir sans contrepartie reste dommage pour la franchise.

L’arrière pourrait finir aux Lakers où il obtiendrait sûrement dans les 6 millions de dollars à l’année. Apparemment, Damian Lillard aurait même lancé un plan drague pour faire venir l’arrière à Milwaukee (les deux extérieurs avaient brièvement joué ensemble à Portland). Alors, qui veut d’un shooteur capable d’être clutch pour renforcer son équipe à la Free Agency ?

GARY TRENT JR. WINS IT AT THE BUZZER 🔥 pic.twitter.com/L5GiM7SdeU

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 6, 2021

Source texte : TSN