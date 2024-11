Zach Edey (Grizzlies) s’est blessé à la cheville face aux Nuggets

Les blessures n’épargnent pas les Grizzlies en ce début de saison, et Zach Edey est le dernier à rejoindre l’infirmerie de Memphis. Le géant a vu sa cheville gauche tourner… à deux reprises durant le match face aux Nuggets.

Zach Edey n’a pas pu terminer la rencontre contre Denver cette nuit. Le pivot de 2m24 s’est d’abord tordu la cheville en marchant sur le pied de Dario Saric en première mi-temps. Il a rejoint les vestiaires, avant de revenir sur le parquet un peu plus tard.

I’m not liking these rolled ankles for Zach Edey. It’s seemingly been a periodic injury for him in his early, early stages of his professional career.

Ankle-rolls at that size are always nastier considering power/weight.

Hope it’s another “he’ll be good”.pic.twitter.com/NFwtdp7rzB

November 18, 2024

Malheureusement, cela ne s’est pas arrangé ensuite. Bien au contraire. Après un lancer-franc de Christian Braun à la fin du troisième quart-temps, Edey s’est tordu la même cheville. Il n’est plus revenu dans le match.

Edey just turned his ankle again, you can't be serious pic.twitter.com/4zZ0t86JND

November 18, 2024

Si les entorses à la cheville sont monnaie courante en NBA, on est toujours un peu plus inquiets quand elle concerne un intérieur de 2m24 pour 138 kilos. Historiquement, de nombreux géants ont vu leur carrière être perturbée par des blessures aux jambes, chevilles et pieds. De plus, ce n’est pas la première fois que l’ancien de Purdue doit faire face à des bobos à la cheville.

Pour l’instant, on ne connaît pas la durée de l’absence d’Edey, mais on imagine qu’il va rater les prochains matchs de Memphis. Sa présence à l’intérieur risque de manquer lors des échéances à venir face à Denver (Nikola Jokic) et Philadelphie (Joel Embiid), le grand Zach réalisant une campagne rookie plutôt solide pour l’instant (11,5 points, 6,9 rebonds, 0,9 contre).

