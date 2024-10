La NBA pleure la mort de Dikembe Mutombo lors du Media Day

Peu avant le Media Day hier, Dikembe Mutombo est décédé des suites d’un cancer au cerveau. Pour lui rendre hommage, bon nombre de joueurs se sont exprimés à l’occasion de leur passage derrière les micros.

Myles Turner a été le premier à s’exprimer sur Mount Mutombo. Il a déclaré que le Hall of Famer avait été une inspiration pour lui et on n’en doute pas. Dikembe Mutombo était un modèle pour bon nombre d’intérieurs qui sont en NBA actuellement à l’image de Jaren Jackson Jr..

L’ex-défenseur de l’année connaît l’ancien pivot star d’Atlanta depuis qu’il est tout gamin. Son père était camarade de chambre avec la légende lorsqu’il était à la fac. Une disparition qui a profondément attristé JJJ.

“Je connais Dikembe depuis que je suis tout petit. Il a eu beaucoup d’impact sur ma vie et il était à mes côtés avant même que je sois bon au basket. Il a un impact sur toutes les personnes qui l’ont entouré.”

En parlant d’impact, le géant congolais laisse une marque indélébile sur le paysage de la NBA avec un geste mythique : le finger wag longtemps repris par les basketteurs à travers le monde. Une célébration après un contre qu’on ne voit plus si souvent que ça sur les parquets de la Grande Ligue donc Jarrett Allen souhaite la remettre au goût du jour. C’est ce qu’il a déclaré lors du Media Day alors qu’il a appris le décès de Mister Not in my House lors de son passage sur le podium.

Journaliste : “Vous préférez contrer quelqu’un ou mettre un joueur sur un poster ?” “Je dirais bloquer le dunk de quelqu’un. J’ai toujours adoré ça. Je veux ramener le finger wag et le no, no, no…. Je le connais plus pour ses publicités, cela montre l’impact qu’il a eu et pas seulement sur le terrain. Je sais qu’il a fait beaucoup de choses à travers le monde et il a impacté la vie de nombreuses personnes de différentes manières.”

Si JJJ et Jarrett Allen n’ont pas eu l’occasion de défier Dikembe, ce fut le cas pour Kevin Durant. Lui aussi s’est exprimé sur la perte du quadruple défenseur de l’année.

“Dikembe Mutombo était une figure iconique du monde du basket quand j’étais plus jeune. Ensuite, j’ai eu l’occasion de jouer contre lui et de le rencontrer lors de différents événements pour voir qui il était réellement. Il a renforcé le fait qu’il y a des gens formidables qui s’adressent à toi sans prendre en compte ton statut ou le succès que tu peux avoir. Il est resté fidèle à lui-même. C’est une perte importante.”

LeBron James se souvient également de ses affrontements avec Dikembe Mutombo, qui lui a un jour… fracturé le visage.

“Mon meilleur souvenir de Dikembe Mutombo ? Il m’a fracturé le visage le jour de mon anniversaire à Cleveland avec un coup de coude. Je n’ai jamais eu l’occasion de lui en parler. […] J’ai attaqué le panier et j’ai pris un coup de coude de Dikembe, et tout le monde sait à quel point ça peut faire mal. Il m’a fracturé le visage, je suis allé à l’hôpital ce soir-là, et j’ai dû porter un masque. C’est ça mon meilleur souvenir de Dikembe.”

Joel Embiid y est aussi allé de son mot pour la légende Mutombo.

“C’est un jour triste particulièrement pour nous les Africains, mais aussi pour le monde entier. Outre ses accomplissements sur le terrain, je pense qu’il était meilleur en dehors du terrain. Il a fait beaucoup de grandes choses pour beaucoup de gens, c’est un modèle à suivre.”

Le plus vibrant hommage nous est venu de Masai Ujiri. Le GM des Raptors a tenu un discours de près de cinq minutes concernant le Hall of Famer.

“Vous ne savez pas ce que Dikembe représentait pour moi. Il a fait de nous ce que nous sommes. Ce gars est un géant et une personne incroyable… Je suis allé dans le village natal de Dikembe Mutombo et dans son hôpital. Vous n’avez aucune idée de ce qu’il représente pour le monde. Il était le plus grand géant qu’on puisse trouver, avec un cœur encore plus énorme… Il a tellement fait pour l’Afrique, pour son peuple… Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il a fait pour ma carrière. Il m’a pris sous son aile à Denver et m’a aidé à grandir… Aujourd’hui est un jour sombre pour le sport, pour nous et pour l’Afrique. Nous allons le célébrer en grand. Je suis fier d’avoir connu et d’avoir travaillé avec Dikembe Mutombo.”

