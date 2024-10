Décédé hier à l’âge de 58 ans, Dikembe Mutombo laisse derrière lui un énorme héritage, à la fois sur les parquets de basket mais sans doute encore plus en dehors. L’ancien pivot était en effet apprécié pour ses multiples actions caritatives, notamment dans son pays natal du Congo. C’est là-bas – dans la capitale Kinshasa – qu’il a ouvert un hôpital en 2006.

Il est là, le plus grand accomplissement de la vie de Dikembe Mutombo.

Celui qui était surnommé “Mount Mutombo” a été élu quatre fois Défenseur de l’Année durant sa carrière NBA, il est le deuxième meilleur contreur de l’histoire de la Ligue, et il a réussi à bâcher Michael Jordan en personne. Mais c’est loin des terrains, et loin des États-Unis, que son impact était le plus significatif.

Direction Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à plus de 11 000 kilomètres d’Atlanta où Dikembe a rendu son dernier souffle le 30 septembre 2024.

Nous sommes en 1997.

Alors que Dikembe Mutombo est l’un des meilleurs pivots NBA, sa mère – Biamba Marie Mutombo – est victime cette année-là d’un arrêt cardiaque. Ne pouvant pas obtenir les soins nécessaires, à la fois à cause d’un système de santé peu développé et d’une situation politique très tendue (première Guerre du Congo en 1997) rendant les déplacements compliqués à Kinshasa, la maman de Dikembe décède. Mutombo ne peut pas s’empêcher de se dire : “Elle aurait pu être sauvée si…”.

Ce moment hyper difficile à vivre va néanmoins pousser Dikembe Mutombo à prendre les choses en main pour améliorer l’accès aux soins dans son pays natal. Et il ne perd pas de temps. La même année, celui qui rêvait d’être docteur dans sa jeunesse crée sa propre fondation avec un projet bien précis en tête : ouvrir un hôpital dans la capitale de la République démocratique du Congo, en hommage à sa mère.

“On était très proches. Réaliser quelque chose de ce calibre au nom de ma mère bien-aimée, cela signifiera beaucoup non seulement pour moi, mais aussi pour le peuple du Congo.” – Dikembe Mutombo

Dikembe Mutombo rassemble les fonds, obtient les autorisations, et le projet commence à se matérialiser. C’est en 2001 que la première pierre est posée. Il faut ensuite attendre trois années supplémentaires pour que la construction démarre véritablement, à cause de différents challenges financiers et même politiques.

Mais ça y est, en septembre 2006, le Biamba Marie Mutombo Hospital ouvre officiellement ses portes.

Le coût de construction du nouvel hôpital s’élève au total à 29 millions de dollars, dont 15 millions ont été sortis de la poche de Dikembe Mutombo lui-même. Pas de doute, Dikembe était prêt à tout pour que le projet aille à son terme.

Le Biamba Marie Mutombo Hospital compte 300 lits en tout. 300 lits, mais surtout des soins de haute qualité avec divers départements, de la chirurgie à la cardiologie en passant par la pédiatrie et la gynécologie. En plus de ça, l’hôpital est également accompagné d’un tout nouveau centre de recherches pour lutter contre les nombreuses maladies (paludisme, VIH, choléra…) qui font alors des ravages chez les enfants et adultes au Congo.

Cela faisait 45 ans qu’un tel établissement n’avait pas vu le jour dans le pays de Dikembe Mutombo. Il était plus que jamais nécessaire.

“Cet hôpital, c’est un exemple pour montrer ce à quoi pourrait ressembler un système de santé s’il était implanté correctement à travers le pays. Cela pourrait sauver tellement de vies.” – Ann M. Veneman, directrice de l’UNICEF

Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo, who passed away today from brain cancer, spent his life helping others. Here he recalls paying the medical bills of mothers held at a Congolese hospital's maternity ward. pic.twitter.com/RJ8V0aPOfH

— Graham Bensinger (@GrahamBensinger) September 30, 2024

Pour sa maman, pour lui, et surtout pour toute la communauté congolaise, Dikembe Mutombo est allé au bout de son idée. Et cela a permis d’aider plus d’un million de personnes en moins de vingt ans ! Aider les autres et notamment les siens, c’était tout simplement sa vocation. Bien avant de contrer des ballons sur un parquet de basket.

Pour toujours, le Biamba Marie Mutombo Hospital à Kinshasa restera le symbole de la bonté et de la générosité qui caractérisaient tant Dikembe Mutombo.

R.I.P.