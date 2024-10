L’équipe de Lausanne, composée notamment du français Raphaël Wilson, s’est inclinée en phase de poule du stop de Wuxi (World Tour) face à l’équipe locale. DeMarcus Cousins s’est amusé, collant 12 des 21 points de son équipe pour éliminer la formation suisse.

On s’est levé, on l’avoue car c’est mérité, quand Raphaël Wilson a déclenché sur la ganache de DeMarcus Cousins. Et on a crié quand il a rentré le tir, une belle ficelle bien propre. Un highlight qui ne cache malheureusement pas une fin heureuse, puisque l’équipe de l’ex-star des Kings n’a pas joué avec sa bouffe et dominé les débats face à Lausanne.

Raphaël Wilson sur la tête de DeMarcus Cousins 🔥

📹 @FIBA3x3 pic.twitter.com/10ROjK59I4

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) October 1, 2024

Les stats de Boogie ? 12 points (sur 21) à 5/9 à mi-distance et 1/1 à 2-points. Une petite défoulade, notamment sur les prises de positions intérieures parfois très (tout le temps) déséquilibrées en sa faveur. L’équipe de Wuxi affrontera Princeton demain à 12h15, en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA 3×3.