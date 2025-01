Terry Rozier accusé d’avoir saboté une de ses performances pour des paris sportifs !

Des procureurs fédéraux ont lancé une enquête sur Terry Rozier. Il est accusé d’avoir saboté une de ses performances contre les Pelicans en 2023 pour faire aboutir des paris sportifs. Le réseau de parieurs ayant vraisemblablement travaillé avec Jontay Porter aurait misé massivement sur cette rencontre. Néanmoins, la NBA a déjà conduit une enquête et n’a “pas trouvé de violation des règles de la Ligue”.

En mars 2024, un scandale autour de la participation de Jontay Porter a un réseau de paris sportifs illégal avait fait les gros titres. Le joueur des Toronto Raptors avait vraisemblablement saboté ses propres performances pour que des parieurs puissent empocher des sommes conséquentes. Il s’était fait bannir de la NBA moins d’un mois plus tard.

Sauf que ce jeudi 30 janvier, le Wall Street Journal révèle que Terry Rozier pourrait également être impliqué dans cette affaire. Le même réseau de parieurs semble avoir posé de l’argent en masse sur celui qui jouait alors aux Hornets lors d’un match face aux Pelicans en mars 2023. Ils auraient misé sur une mauvaise performance du meneur de jeu et ce jour-là, Scary Terry, est sorti sur blessure après 9 minutes et 34 secondes. Il n’avait ensuite pas pris part aux huit derniers matchs de la saison, Charlotte visant la loterie à cette période.

Certains tweets d’époque sont ressortis et posent question :

Bonne nouvelle pour Terry Rozier en revanche, Mike Bass, porte-parole de la NBA a affirmé à Chris Haynes que la Grande Ligue a “mené une enquête” à l’époque “et n’a constaté aucune violation des règles de la NBA.” Ils “coopèrent” néanmoins avec les procureurs fédéraux réalisant cette nouvelle investigation.

Adam Silver et ses associés ont prouvé par le passé qu’ils étaient extrêmement sévères avec les actions liées aux paris sportifs. Terry Rozier n’est pas encore puni par la NBA, mais les résultats de cette enquête décideront peut-être de son avenir dans la Grande Ligue.

