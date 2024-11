Cela ne va pas fort chez les Wolves, qui affichent tout juste un bilan positif (8 victoires – 7 revers) après avoir enchaîné une quatrième défaite en six matchs à Toronto. La frustration était présente dans le vestiaire, et certains regards se sont tournés vers Rudy Gobert…

Nous sommes dans le quatrième quart-temps du match Raptors – Wolves. Le score est à égalité 95-95, et il reste cinq minutes à jouer.

Julius Randle, recruté par les Wolves cet été en échange de Karl-Anthony Towns, est en possession du ballon. Rudy Gobert décide de prendre position dans la raquette quand il se rend compte qu’il est défendu par Scottie Barnes, qui fait 15 centimètres de moins que lui. Rudy attend, attend, et attend encore. Randle refuse de lui donner le ballon. Gobert, frustré, tarde à quitter la raquette et est sanctionné par les arbitres pour trois secondes dans la peinture.

Résultat : perte de balle des Wolves, Anthony Edwards s’énerve contre Rudy, Gobert et Julius Randle ne se regardent même pas.

Si l’on en croit l’insider Jon Krawczynski de The Athletic, le body language de Rudy Gobert a été un sujet de discussion dans le vestiaire des Wolves après la défaite à Toronto, et on imagine que cette séquence en est la raison principale (juste derrière, Rudy a aussi fait une faute inutile alors que les Raptors étaient dans le bonus). Certains n’ont visiblement pas apprécié de voir Gobert sortir de la raquette en marchant alors qu’il était sous le coup des trois secondes. Clairement, Rudy a été gagné par la frustration sur cette action-là et cela a pénalisé son équipe dans un moment clé.

Mais cette frustration, elle est plutôt légitime si vous voulez notre avis.

Certes, Rudy est loin d’être le pivot le plus habile offensivement, mais il possédait un gros avantage de taille sur son adversaire direct tout en ayant pris position dans la raquette. Gobert est quasiment en dessous du panier. Comment Julius Randle peut-il le voir et ne pas lui filer la gonfle ?

Last night’s game was ugly. The body language from Rudy was addressed postgame, from what I was told. Often times I think too much is made of player meetings and things like that. They happen all the time, and discussion was needed after that game. Will see how the Wolves respond on Sunday. — Jon Krawczynski (@jonkrawczynski.bsky.social) 22 novembre 2024 à 23:36

Alors que la bonne relation entre Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert était l’un des points forts des Wolves la saison dernière, les choses sont bien plus compliquées cette année pour Minnesota avec Julius Randle. Cela ne veut pas dire que l’ancien joueur des Knicks est LE responsable du début de saison très mitigé des Loups, mais ce genre d’épisode montre clairement que l’équipe ne possède pas la même cohésion que l’an passé, et ce des deux côtés du terrain.

Malgré son talent offensif, malgré ses 22 points et 4 passes de moyenne, Randle possède une réputation de croqueur qui ne devrait pas s’arranger avec cette action impliquant Rudy Gobert. Et honnêtement, nous, on se demande plutôt pourquoi ce n’est pas Julius qui a été réprimandé dans le vestiaire…

Source texte : Jon Krawczynski (The Athletic)

Down 5 with 11 seconds left so what will Julius Randle do? pic.twitter.com/NxTo3CGCcm

— Panda Hank (@pandahank41) November 22, 2024