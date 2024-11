Pas moins de 11 Français étaient sur le pont cette nuit. On fait le gros point tricolore de la matinée, avec, comme souvent décidément, un gros focus du côté de Washington !

Les résultats de la nuit

Tidjane Salaün

16 minutes face à Boston mais beaucoup moins en vue que la veille (0/3 au tir). Un début de saison décidément compliqué pour l’ancien freak de Cholet.

Moussa Diabaté

4 rebonds en 14 minutes, 1 petit point marqué. Lui aussi a été très discret dans la défaite des Hornets face aux champions NBA en titre.

Guerschon Yabusele

9 points à 3/5 du parking, mais une défaite face à Memphis et encore du grabuge courtside. Guerschon fait ce qu’il peut mais ne peut pour l’instant endiguer le mauvais début de saison de son équipe (1-4).

Victor Wembanyama

17 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 contres, des gros highlights et une belle victoire face aux Wolves. Soirée réussie pour Wemby !

En forme l’animal. pic.twitter.com/RRhLUWgqen

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

pic.twitter.com/QSBc0cI0Qn https://t.co/lRa3GaTkb9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

Sidy Cissoko

N’est rentré que quelques secondes à la toute fin du garbage time.

Rudy Gobert

10 points, 3 rebonds, une défaite et quelques sévices reçus de la part de son grand et jeune compatriote, ça arrive même aux meilleurs.

Alexandre Sarr

Bam Adebayo lui a fait du mal, mais le n°2 de la dernière Draft a tout de même répondu présent des deux côtés du terrain. 17 points à 7/11 au tir, 6 rebonds, 3 passes et 4 contres, le meilleur match de la jeune carrière d’Alex, qui s’est même permis d’envoyer son poto Bilal au alley-oop.

Bilal Coulibaly

22 points, 8 rebonds, des drives fulgurants. Un léger problème de faute en première mi-temps mais vous pouvez l’encadrer, un Bilal à 20 points est désormais un Bilal attendu. Leader de son équipe à 20 ans, celle-là on ne l’avait pas vu venir mais en même temps, Bilal dégage tellement de facilité…

THIS POSTER LOB DUNK 😤

Bilal Coulibaly (22 PTS) goes WAY UP for the and-1 jam!

📺 #NBAenMéxico on NBA TV pic.twitter.com/QmyZgH5iSb

— NBA (@NBA) November 3, 2024

Rayan Rupert

Des miettes aujourd’hui pour Rayan face aux Suns.

Nicolas Batum

Quelques points et quelques rebonds par-ci et par-là, mais toujours pas de victoire à domicile pour Nico et les Clippers.

Ousmane Dieng

Il a petitement participé à la victoire du Thunder, la sixième en six matchs. Résultat des courses, Ousmane Dieng est le seul Français toujours invaincu en NBA cette saison !

Le programme de la nuit prochaine