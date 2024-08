Il y en a eu du beau monde dans le canapé de TrashTalk cet été pour les JO Paris 2024 ! Après avoir reçu de l’intervenant et de l’olympien dans tous les sens, ce sont deux médaillés d’argent olympique en basket 3x3qui se sont rendus sur le canapé pour nous parler de leur expérience incroyable à la Concorde.

L’ÉQUIPE DE FRANCE SE QUALIFIE POUR LA FINALE DU BASKET 3X3 !!! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

LUCAS DUSSOULIER, JULES RAMBAUT, FRANCK SEGUELA, TIMOTHÉ VERGIAT, VOUS ÊTES INCROYABLES MESSIEURS !

ON SERA DERRIÈRE VOUS EN FINALE À 22H30 ! 💪💪💪 pic.twitter.com/4McwNOxtCV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2024

C’était eux la fierté du basket français, dans cette première semaine où nos joueurs de 5×5 enchaînaient les performances peu convaincantes en match de poule. L’Equipe de France de Basketball 3×3 de Lucas Dussoulier, Timothé Vergiat, Jules Rambaut et Franck Seguela a fait tomber tous les Français amoureux de leur discipline, et sont allés nous ramener une belle breloque en argent lors du tournoi 3×3. Après toutes leurs aventures, ce sont deux représentants de la team, Lucas Dussoulier, membre de l’équipe type de la compétition, et Timothé Vergiat, qui sont venus nous narrer leur récit des JO Paris 2024 en live. Entre poster dunk, shoots bien clutchs et gros upset, nos olympiens du basket en avaient des choses à nous raconter.