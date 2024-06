Clap de fin du adidas Eurocamp 2024 à Trévise. Cette nouvelle édition a permis de créer de beaux moments entre des joueurs NBA et des jeunes hommes rêvant de le devenir. Le Nord-Est de l’Italie a vu de futurs grands talents se mettre en lumière et, cette année, huit Français ont foulé les parquets de la plaine de Pô avec l’ambition de taper dans l’œil des scouts NBA.

Trévise, Italie, berceau d’une salade aux feuilles rouges et terre de basket-ball. Zion Williamson, Brandon Ingram, Bam Adebayo et bien d’autres sont passés au sommet de la botte pour montrer leurs talents aux yeux du monde de la balle orange. Chaque année le camp voit de nombreux invités répondre à l’appel pour distribuer des conseils aux prospects. En 2023, Tony Parker était venu conseiller les tricolores, en 2024, ce sont notamment James Harden, Vasilije Micic et Nikola Jovic qui ont joué les mentors.

Une bonne équipe de 3×3 sur le papier, quoique manquant de taille, à l’inverse de Bogoljub Markovic, jeune ailier-fort serbe de 2m12, auteur de 9 rebonds lors du dernier match du camp.

30 points de Joson Sanon contre la Team World, 29 de Darryn Peterson contre les mêmes victimes ou encore 28 de Michael Ruzic et Andrey Kostic contre la Team 3SSB Select dirigée par Jason Terry, les grandes performances se sont succédées tout au long du week-end.

Huit Français se sont illustrés : Joan Beringer, Mohamed Diawara, Nicolas Pavrette, Ugo Doumbia, Brice Dessert, Illan Pietrus, Lucas Ugolin et Roman Domon. Les deux derniers cités, coachés par Dave Joerger, ont envoyé 15 unités chacun contre la Team World alors que Mohammed Diawara a inscrit le game-winner lors du dernier match, ultime action d’un beau week-end de basket-ball.

Hey hey hey, Roman Domon ❤️

Le game winner de Mohamed Diawara 🇫🇷 en clôture du adidas Eurocamp sur un système dessiné par Dave Joerger.

📹 @adidasHoops

Diawara a aussi été élu meilleur défenseur de la compétition pendant que Brice Dessert a reçu le prix de MVP de la finale grâce à ses 14 points à 7/8 au tir.

Les Français récompensés au adidas Eurocamp :

🏆 Best defender : Mohamed Diawara

🏆 Finals MVP : Brice Dessert

La Eurocamp All Tournament Team est composée de Taran Armstrong, Darryn Peterson, Andrej Kostic, Bogoljub Markovic et Mouhamed Faye tandis que Michael Ruzic et Caleb Holt ont été désignés Rising Stars du camp.

Surtout, le MVP est Serbe, ailier du Mega MIS et s’appelle Nikola Durisic.

Adidas Eurocamp all star team:

Taran Armstrong 🇦🇺

Darryn Peterson 🇺🇲

Andrej Kostić 🇷🇸

Bogoljub Marković 🇷🇸

Mouhamed Faye 🇸🇳

Rising stars:

Michael Ružić 🇭🇷

Caleb Holt 🇺🇲

Best defender:

Mohamed Diawara 🇨🇵

MVP:

Nikola Đurišić 🇷🇸

Brice Dessert 🇨🇵 also won some kind of award?

Lequel de ces noms retrouverons-nous dans quelques années en haut de l’affiche ? Dur d’en avoir déjà le cœur net, mais Charles Aznavour leur conseillerait de ne pas déjà se voir adulés et riches, signant leurs photos aux admirateurs qui vont se bousculer. Pour l’instant prime la bohème, le fait de ne pas trop se projeter au lendemain et de continuer à travailler avec acharnement. Aujourd’hui, tous ces jeunes hommes ont en tout cas montré qu’ils ont du talent.