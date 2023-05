Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Chez les Bucks, ça se précise concernant le successeur de Mike Budenholzer sur le banc. Visiblement, ça va se jouer entre Nick Nurse, Kenny Atkinson et Adrian Griffin. Ces trois-là vont rencontrer les dirigeants de Milwaukee dans la semaine. (Source : ESPN)

Autre franchise qui cherche un entraîneur : les Raptors. Devinez qui fait partie des candidats ? Le Canadien et ancien MVP Steve Nash, qui souhaite rebondir après l’échec Brooklyn. (Source : The Athletic)

Entraîneur des Hawks depuis seulement quelques mois, Quin Snyder devrait bientôt être accompagné d’Igor Kokoskov, dont le nom circule de plus en plus du côté d’Atlanta. Kokoskov a entraîné les Suns durant sa carrière NBA, et était assistant dans plusieurs franchises dont Utah, l’ancienne équipe de Snyder. (Source : Marc Stein)

Même si les Nuggets et le Heat sweepent Los Angeles et Boston, les Finales NBA ne seront pas avancées. Elles débuteront le 1er juin prochain. (Source : Marc Stein)

Les Lakers auront plusieurs dossiers à gérer cet été, dont ceux d’Austin Reaves et Rui Hachimura, agents libres restrictifs. Toujours selon Marc Stein, Los Angeles va faire ce qu’il faut pour les garder.

Touché en bas de la jambe lors du Game 3 contre Boston, Kevin Love devrait être opérationnel pour la quatrième manche demain. (Source : AP)

