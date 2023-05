Au pied du mur car mené 3-0 dans sa Finale de Conférence face aux Nuggets, LeBron James est en train de sortir une première mi-temps de très très haut niveau et il en a profité pour taper une nouvelle barre symbolique. Ouais on sort un papier avant la mi-temps, parce qu’une fois de plus la stat en vaut la peine.

Michael Jordan est très loin, si loin. On ne parle pas du classement du GOAT hein, on ne mange pas de ce pain-là, mais bien du classement des meilleurs scoreurs all-time en Playoffs. Et si LeBron James a détrôné en février Kareem Abdul-Jabbar en ce qui concerne la saison régulière, pour le classement des Playoffs c’est une véritable bourrasque mise par LBJ à ses poursuivants.

Congratulations to @KingJames of the @Lakers for reaching 8,000 career Playoff points 👏 pic.twitter.com/V79lSRw0Hh

— NBA (@NBA) May 23, 2023



8000 points et même quelques uns en plus après une première mi-temps passée entre Jupiter et Pluton (29 points à l’heure de ces lignes et il reste 4 minutes avant la pause), on applaudit Tony Parker en queue de peloton mais on apprécie aussi cette soirée lors de laquelle tout semble réussir au Roi, jugez plutôt :

LEBRON FOR THREE 🤯

Unreal bucket… everything going right for him in Q1 on ESPN! pic.twitter.com/K3ACrE7BO4

— NBA (@NBA) May 23, 2023



Le type score même sans faire exprès, que voulez-vous faire. Peu importe l’issue de la rencontre hein, LeBron James a hissé cette nuit son nom un peu plus haut dans les discussions, celles où seules les légendes entendent parler du leur. 8000 pions en Playoffs, tout de même.