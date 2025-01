La nuit des Français en NBA : Guerschon Yabusele s’illustre face au Thunder

Trois Français sur les parquets NBA, un sur ceux de G League cette nuit. Fortunes diverses, et Guerschon Yabusele qui se fait plaisir comme gros fait tricolore de la nuit, outre-Atlantique. On fait le point !

Les résultats de la nuit NBA

Pacers – Cavs : 117-127 (stats)

Sixers – Thunder : 102-118 (stats)

Hawks – Suns : 122-117 (stats)

Bulls – Pelicans : 113-119 (stats)

Bucks – Kings : 130-115 (stats)

Mavericks – Nuggets : 99-118 (stats)

Blazers – Nets : 114-132 (stats)

Guerschon Yabusele

17 points, 7 rebonds, 4 passes à 6/9 au tir dont 3/5 à 3-points face au Thunder pour Guerschon Yabusele, qui s’est amusé dans une soirée où OKC a directement mis les points sur les i et signalé que les Sixers ne gagneraient pas le match.

Yabusele bucket.

Sixers steal.

Yabusele bucket at the horn.

Philly cuts a 21-point deficit to just 6… heading into the 4th on NBA League Pass! pic.twitter.com/KtGKJPnv0e

— NBA (@NBA) January 15, 2025

Zaccharie Risacher

Nouvelle soirée compliquée pour le Z. En même temps, se coltiner Kevin Durant en défense, c’est une sacrée mission tiens. Au final : 2 points, 4 rebonds à 1/5 au tir.

Rayan Rupert

1 minute de footing face aux Nets. En espérant des jours meilleurs.

Ousmane Dieng

17 points, 3 rebonds, 7 passes, 2 contres à 8/16 au tir, face aux San Diego Clippers en G League. Allez, Mark Daigneault, faut foncer là.

