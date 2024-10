Tyus Jones : le meneur gestionnaire qu’il fallait chez les Suns ?

Malgré un très gros effectif sur le papier et un big three rempli de promesses, les Suns ont beaucoup déçu cette saison, et encore plus en Playoffs. Il fallait apporter un peu d’ordre dans la maison, et le meneur de ce bateau sera Tyus Jones, fraîchement arrivé à Phoenix.

Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, ce monstre à trois têtes promettait de belles saillies offensives en Arizona, ainsi qu’une place de choix dans la Conférence Ouest pour à nouveau se mêler à la course pour le titre… mais en année 1 il n’en fut rien. Les Suns ont galéré toute la saison entre blessures, manques de cohésion et guerres d’égo. A Phoenix, l’intersaison s’annonçait mouvementée et compliquée à gérer avec si peu de moyens, mais avec l’arrivée de Mike Budenholzer sur le banc et de Tyus Jones à la mène, sur le papier, ce n’est pas mal du tout !

Encore une fois on le répète, c’est sur le papier que cela semble rondement mené. Car au vu de la saison passée, la jurisprudence reste de mise. Toutefois, pour cette saison, le manque criant d’un meneur de métier a été comblé avec l’arrivée de Tyus Jones, pour un an et 3,3 tout petits millions de dollars. Encore disponible bien que les principaux agents-libres aient trouvé preneur, les Suns se sont jetés sur l’occasion et ont rameuté l’ancien Wizard. Au niveau du profil, les Suns ne pouvaient pas rêver d’un meilleur fit pour leur effectif en présence.

En effet, celui qui sera titulaire au poste 1 cette saison aura pour mission de driver cette équipe de la meilleure façon possible. Son rôle n’est pas de scorer à foison, mais de distribuer le jeu et jouer juste. Pour ce faire, quoi de mieux que de ramener celui qui a eu le meilleur ratio passes décisives/pertes de balles pendant cinq saisons consécutives. Comptez sur Tyus Jones pour faire en sorte de continuer sur la même lancée à Phoenix, d’autant qu’avec le trio des Suns et même Jusuf Nurkic au poste 5, il aura de quoi envoyer du caviar pour scorer en balle. Avec très peu de déchet dans son jeu, il devrait apporter beaucoup de sérénité.

De plus, en attaque, le grand frère du meneur des Spurs Tre Jones peut également contribuer au scoring. L’an dernier à Washington, il était quand même capable d’envoyer 12 points de moyenne à 48,9% aux tirs dont 41% depuis la Maison Blanche, 2,7 rebonds, 7,3 passes et seulement 0,9 turnover. Vous comprenez mieux le meilleur ratio maintenant ? Sortir de telles stats est assez fort, mais le faire avec des aimants à ballons comme Kyle Kuzma ou Jordan Poole est d’autant plus fort. Désormais, faire équipe avec KD, D-Book et Beal devrait lui changer la vie du tout au tout.

Nul doute que cette collab entre Tyus Jones et les Suns est très attendue par tout le monde. Le joueur espère bien faire grimper sa valeur et prétendre à un meilleur contrat ensuite, et l’équipe entend bien profiter de son expertise à la mène pour gommer ce qui était le principal défaut de l’équipe la saison passée. Devin Booker et Bradley Beal pourront davantage se concentrer sur le scoring, comme ça tout le monde est content.

Mais il n’est pas le seul meneur à avoir rejoint le désert d’Arizona cet été, puisque son back-up sera Monte Morris, meneur avec un profil similaire, un peu plus shooteur, qui distribuera quant à lui pour la second-unit. Le double M est également parmi les meilleurs ratios entre passes décisives et ballons perdus dans toute la NBA, et nul doute qu’il fera également plaisir en sortie de banc.

La mène représentait le principal problème chez les Suns la saison dernière, et s’il est encore bien trop tôt pour savoir si cela solutionnera tous les soucis à Phoenix, nul doute que les dirigeants ont fait en sorte de répondre à ce besoin de la meilleure des manières. Tyus Jones et Monte Morris sont des profils idoines pour le style de jeu de Mike Budenholzer et des forces déjà en présence chez les Soleils. De nouveaux gestionnaires sont en ville, désormais, il faut les utiliser de la meilleure des façons et maximiser leur apport. Dans le cas contraire, PHX pourrait bien vivre une nouvelle saison très décevante avec une élimination prématurée en Playoffs…