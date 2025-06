Ce soir le Thunder et les Pacers vont en découdre pour le Game 1 des NBA Finals 2024-25. Depuis quelques jours la hype est grandissante à la rédac et notres équipe d’Hexpert a ainsi poncé cette match-up en long, en large et en travers. Voici tout ce qu’il ne fallait pas louper avant de plonger dans ces Finales !