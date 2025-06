Rick Carlisle, des Finales pleines de sens

14 ans après ses dernières Finales NBA, voilà que Rick Carlisle retrouve enfin le mois de juin, cette fois-ci avec les Pacers. Un retour au top avec une saveur un peu particulière pour le tacticien américain, lui qui était déjà dans l’Indiana pour les dernières Finales de la franchise, en tant qu’assistant de Larry Bird.

Il y en a pour qui ces Finales ont plus de sens que les autres. Une valeur supplémentaire qui, sur un lit de performance, vient rajouter comme un assaisonnement de sentiment. Faire revenir une équipe au plus haut niveau après 25 ans de disette, c’est bien, mais réaliser cet exploit quand on faisait déjà partie du staff à l’époque, c’est mieux, et c’est exactement ce qu’a fait Rick Carlisle.

Rick Carlisle was an assistant on Larry Bird's staff during the 2000 Finals. 25 years later, he's led Indiana back there

— Kendall Baker (@kendallbaker) June 1, 2025

Eh oui, à une époque où Larry Bird était le coach d’Indy, Carlisle, lui, en était l’assistant. Un run de Playoffs qui ressemble d’ailleurs étrangement à celui de cette année. Les Bucks au premier tour, New York battu en 6 en Finales de Conf, et enfin une manche ultime en tant qu’outsider. À l’époque, Shaq et Kobe avaient terrassé les Pacers de Reggie Miller, aujourd’hui ce sont Shai et J Will qui se dressent sur leur route. Alors est-ce que Carlisle changera le cours de l’histoire en réalisant l’upset ?

Il faut dire que ça ne serait pas le premier exploit de l’entraineur de 65 ans. Il y a 14 ans, Rick Carlisle était aussi en Finales NBA avec un trio quelque peu légendaire en face de lui : LeBron, Wade et Bosh. Première année des Heatles gâchée par les Mavs de ce bon vieux Rick qui ont éteint la hype de Miami (et la legacy du King pendant un moment) en leur infligeant un 4-2 bien cinglant.

An underrated factor of the Mavs legendary 2011 run is the outstanding coaching of Rick Carlisle.

He outcoached legends like Phil Jackson and Erik Spoelstra to lead his underdog team to upset everyone on their way to the title.

Rick is an all time great & he's doing it again.

Rick is an all time great & he’s doing it again. pic.twitter.com/q5GnSRochI

— MavsMuse (@MavsMuse) June 1, 2025

En résumé, un coach connu pour avoir été à la tête l’un des plus grands upsets de l’histoire NBA fait retrouver les Finales à une franchise qui ne les avait plus connu depuis 25 ans, époque durant laquelle il était déjà lié à cette même équipe. Le Thunder est ultra favori avec sa saison all-time, mais en cas de nouvelle surprise… qu’est-ce que l’histoire serait belle pour Rick Carlisle !