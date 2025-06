C’est l’info un peu WTF du jour : l’Hapoel Tel Aviv, vainqueur de l’EuroCup ayant validé une place en EuroLeague la saison prochaine, préparerait une offre “historique” à l’échelle du basket continental, pour faire venir… Russell Westbrook en Israël la saison prochaine !

Est-ce que Russell Westbrook lâchera son rêve de titre NBA, alors qu’il a impulsé le très chaud et le très froid lors des Playoffs avec les Nuggets ? On reformule : à partir de combien de millions de dollars Brodie est-il capable de laisser derrière lui le but ultime de sa carrière, la ligue de sa vie ? C’est une question qui reste à éclaircir, mais selon Nemanja Zoric, journaliste spécialisé dans le basket européen, l’Hapoel Tel Aviv chercherait à proposer au MVP 2017 une offre “historique” pour le faire venir au Moyen-Orient.

Hapoel Tel Aviv has made initial contact with former NBA All Star Russell Westbrook.

Im told the Eurocup champions are planning to make him an offer with a salary never seen before in European basketball.

Avec l’accession en EuroLeague gagnée sportivement, l’Hapoel Tel Aviv souhaite frapper très fort en recrutant une star mondiale du basket. De quoi créer une attention médiatique particulière et un engouement dans chaque salle européenne. Pour rappel, l’Hapoel Tel Aviv ne joue pas ses matchs européens en Israël, en raison de la situation géopolitique actuelle.

Pour la saison prochaine, Rhodes et Chypre sont mentionnés comme possibles lieux de villégiature pour l’équipe en EuroLeague. Attirer un tel joueur permettrait aussi de faire venir le public en masse, même s’il ne s’agit pas vraiment d’un match à domicile.

