De retour en Finales NBA pour la première fois depuis 2012, le Thunder parvient à combiner plaisir et performance. Le groupe vit bien comme on dit dans le jargon, et la bande de Shai Gilgeous-Alexander tient à rester fidèle à elle-même sur la grande scène. C’est même une nécessité pour espérer gagner.

Pendant toute la saison, on a vu les joueurs du Thunder se rassembler sur le parquet après les victoires, en train de faire des petites blagounettes pendant que SGA répondait aux questions du journaliste. Des images symboliques de la cohésion d’un groupe qui prend énormément de plaisir à jouer ensemble et taper ses adversaires les uns après les autres.

Le défi désormais ? Garder ce côté fun en Finales NBA, la plus grande scène possible, quand tous les regards sont braqués sur vous et que les projecteurs sont bien plus lumineux qu’auparavant.

“On n’a pas le choix. On doit rester fidèles à nous-mêmes, car c’est la raison pour laquelle nous sommes ici” a déclaré le MVP Shai Gilgeous-Alexander. “Ce ne serait pas nous rendre service que de changer notre approche, d’essayer d’être quelqu’un d’autre maintenant que nous sommes ici. On a eu beaucoup de succès en jouant comme ça, et si on veut gagner, on doit rester fidèles à nous-mêmes. Mais c’est naturel pour nous, on n’a pas besoin d’y réfléchir. On est comme ça, peu importe le moment.”

Pour une équipe aussi jeune que le Thunder, à peine 25,6 ans de moyenne d’âge, les Finales NBA et tout ce qui les entoure peuvent forcément impressionner, voire intimider. Mais Oklahoma City a montré tout au long des Playoffs sa capacité à répondre à la pression (notamment contre les Nuggets), à step-up face aux différents challenges qui ont caractérisé leur parcours.

Il en reste un dernier à relever, et ça commence dès ce soir à OKC.

Source texte : Media Day Finales NBA

