Alors que Rick Carlisle est sur le point de coacher dans ses deuxièmes Finales NBA, son homologue Tom Thibodeau a été viré des Knicks. Au moment de l’annonce, l’entraîneur d’Indiana a eu du mal à y croire.

À l’ère des fake news, comptes parodiques et divers montages IA, il faut toujours double-checker ce qu’on peut apercevoir sur les réseaux sociaux. Et quand l’annonce concernant le licenciement de Thibs est tombée, mardi soir, Rick Carlisle pensait que c’était une blagounette de plus sur Twitter.

“Quand j’ai vu la nouvelle sur Internet, j’ai d’abord cru que c’était un fake via l’IA (intelligence artificielle, ndlr.). Je me disais, c’est pas possible.”

Quand Rick Carlisle a appris le licenciement de Tom Thibodeau hier, il a d’abord cru au fake… pic.twitter.com/0v5wod2dKJ

Ce n’était pas une blague, c’était bien réel : Tom Thibodeau s’est fait virer par les Knicks malgré une qualification en Finales de Conférence Est, une première depuis 2000 pour New York.

Comme souvent, quand un coach à succès est brutalement viré par sa franchise, les entraîneurs jouent la carte de la solidarité. Rick Carlisle – président du syndicat des coachs – a logiquement apporté son soutien à Thibs.

“Les Knicks ont eu beaucoup d’années de vaches maigres. Thibs est arrivé et il a changé énormément de choses. […] Les équipes et les propriétaires peuvent parfois prendre des décisions unilatérales, et c’est leur droit. Mais tout ira bien pour Tom, il n’aura aucun problème pour trouver un nouveau job. Tout dépend de quand il sera prêt pour y retourner. J’ai beaucoup de respect pour Thibs. On se connaît depuis longtemps. J’étais surpris.”

Conscient de la difficulté qui accompagne le poste d’entraîneur des Knicks, Rick Carlisle a cité d’anciens grands coachs passés par New York – Red Holzman, Pat Riley, Jeff Van Gundy, Rick Pitino – pour montrer à quel point c’est dur de tenir sur le banc de la Grosse Pomme.

Certes, les circonstances étaient différentes qu’avec Thibodeau : ces coachs sont partis d’eux-mêmes et ils ont pour la plupart connu plus de succès que Thibs, mais tous ont dû évoluer sous cette même (grosse) pression.

Le prochain coach des Knicks est prévenu.

Source texte : Media Day Finales NBA