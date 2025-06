Le Oklahoma City Thunder est sur le point de disputer les Finales NBA face aux Indiana Pacers. 17 ans en arrière, la franchise d’OKC était encore basée à Seattle, et le Thunder s’appelait les SuperSonics. Les fans de la cité émeraude n’ont toujours pas digéré ce déménagement…

Tout l’État de l’Indiana sera évidemment derrière les Pacers pour pousser la bande de Tyrese Haliburton à créer la surprise contre Oklahoma City. Mais cette dernière aura aussi le soutien de la communauté basket de… Seattle, située à 3 600 kilomètres d’Indianapolis.

Petit retour en arrière : en 2008, Seattle a perdu son équipe des Sonics à cause – en grande partie – d’une salle qui n’était plus aux normes attendues par la NBA. Originaire d’Oklahoma City, le businessman Clay Bennett a ramené la franchise à OKC, qui a pris le nom de Thunder. Depuis cette date, Seattle est toujours sans franchise, tandis qu’Oklahoma City va vivre ses deuxièmes Finales NBA après celles de 2012.

Comme vous pouvez l’imaginer, la pilule a toujours du mal à passer dans la ville du nord-ouest des États-Unis.

Morceaux choisis :

“Vous savez à quel point c’est dur – en tant que fan de Seattle – de voir cette équipe d’OKC construire potentiellement une dynastie ?! Il va falloir qu’on regarde Shai Gilgeous-Alexander dominer pour je ne sais pas combien d’années.” – Un fan des Sonics “Je suis allé avec mes potes regarder le quatrième match de la finale de Conférence Ouest entre OKC et Minnesota juste en face de l’ancienne Key Arena (salle des Sonics, ndlr.), et c’était relativement plein, tout le bar était contre le Thunder. Je n’ai jamais été un fan des Pacers, mais mon avatar Twitter est un logo des Pacers désormais” – Spencer Hawes, ancien joueur NBA né à Seattle “J’adorerais voir les Pacers gagner en six matchs.” – Danny Ball, fan des Sonics “Beaucoup de fans des Sonics que je connais ne se sont jamais remis de ce qui s’est passé ici il y a 17 ans, avec leur départ pour Oklahoma City. Tous les fans des Sonics soutiennent les Indiana Pacers.” – Eric Phan, fan des Sonics “Je veux juste qu’ESPN arrête de lier l’histoire des Sonics avec celle du Thunder. Ça suffit.” – LaVendrick Smith, fan des Sonics “C’est comme si nous avions été dans le coma pendant 17 ans. Tous ces liens historiques (entre les Sonics et le Thunder)… laissons la mort se produire pour que nous puissions espérer une renaissance [le retour du basket-ball NBA à Seattle].” – Spencer Hawes

Si la ville de Seattle est orpheline de ses Sonics depuis 2008, elle reste considérée comme une grande terre de basket.

La passion pour la balle orange est réelle dans ce coin-là des États-Unis, beaucoup de joueurs NBA actuels comme anciens sont originaires de Seattle (coucou Jamal Crawford), et les Sonics représentaient une institution. Du titre de 1979 avec Jack Sikma et Dennis Johnson, aux grandes années du duo Gary Payton – Shawn Kemp, sans oublier le passage de Ray Allen, il y a une vraie identité basketballistique à Seattle !

Cette identité, ce logo historique, ces fameuses couleurs (vert, or, blanc) reviendront probablement dans les années à venir, si l’expansion de la NBA vers Seattle et Las Vegas se confirme. On rappelle que tout l’aspect visuel lié aux Sonics est resté à Seattle au moment du déménagement à OKC en 2008 (à défaut du palmarès et de l’histoire de la franchise, une aberration si vous voulez notre avis…), suite à un accord entre Bennett et la ville.

Néanmoins, voir le Thunder marcher sur la NBA fait forcément mal aux fans des Sonics.

L’animosité envers Oklahoma City est plus ou moins intense selon les supporters, mais ils doivent tous se dire : “Damn, cette équipe, ça aurait pu être la nôtre”. Un refrain déjà entendu en 2012, quand Kevin Durant et Russell Westbrook – tous les deux draftés par Sam Presti aux Sonics – guidaient le Thunder en Finales NBA.

Aujourd’hui, seulement deux choses peuvent apaiser la frustration des fans de Seattle : une victoire des Pacers en Finales NBA, et un retour des Sonics. Pour ce dernier, il va falloir patienter un peu. Un titre des Pacers ? Possible, mais peu probable si vous voulez notre avis.

En cas de sacre du Thunder, l’été risque d’être long dans la cité émeraude…

