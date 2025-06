EuroBasket 2025 : Clarince Djaldi-Tabdi coupée, les Bleues ne sont plus que 14

Après la double-confrontation face à la Belgique, l’Équipe de France voit son groupe de préparation s’affiner un peu plus. Jean-Aimé Toupane a décidé de libérer Clarince Djaldi-Tabdi de ses obligations en Bleues, et les filles ne sont plus que 14 !

Merci pour les travaux, Clarince Djalbi-Tabdi. Après avoir disputé trois rencontres de préparation, qui ont enseigné aux Bleues que rien n’était impossible à l’Euro, notamment avec les deux matchs opposés dans le scénario face à la Belgique. Actuellement à 12, le groupe France sera bientôt complété par Janelle Salaün et Marième Badiane, qui sont encore aux États-Unis.

Clarince Djaldi-Tabdi quitte le Groupe France 🇫🇷

À l’issue du match face à la Belgique hier à Brest, Jean-Aimé Toupane a décidé de réduire son groupe pour la suite de la préparation à l’Euro.#PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 5, 2025



Le groupe France se réunira ce dimanche à l’INSEP, pour le dernier segment de la préparation à l’EuroBasket 2025.