Les Spurs, destination favorite pour le camp Kevin Durant ?

Les rumeurs autour de Kevin Durant et de son futur transfert prennent de plus en plus de place dans l’actu NBA. Et l’équipe qui est le plus souvent liée à KD en ce moment, ce sont les Spurs.

Les derniers bruits de couloir laissent entendre que Kevin Durant pourrait bien se faire transférer avant la Draft NBA du 25 juin prochain. L’insider Shams Charania l’a encore confirmé il y a quelques heures, déclarant que Phoenix – désormais fixé sur son coach – allait engager de sérieuses discussions avec potentiellement quatre à six équipes.

Parmi ces équipes, on le sait, il y a les Spurs de Victor Wembanyama. Et ces derniers pourraient bien être les favoris sur le dossier.

L’insider de Phoenix John Gambadoro, habituellement bien informé, a en effet souligné qu’il fallait garder un œil attentif sur les Spurs. Même son de cloche du côté de Jake Weinbach (NBC), qui va même plus loin en disant que San Antonio représentait la destination préférée pour le camp Durant.

Kevin Durant’s camp views the San Antonio Spurs “as a preferred landing spot and there’s been reports of mutual interest since the trade deadline.” 👀

A trade package for KD would most likely include Devin Vassell, Harrison Barnes, and the No. 14 overall pick.

(via Jake… pic.twitter.com/p4CfF6PYRd

— Basketball Forever (@bballforever_) June 5, 2025

Il y a une semaine, on parlait de l’intérêt mutuel qui semble exister entre les Spurs et Kevin Durant, intérêt datant de la dernière trade deadline en février. Cet intérêt va-t-il bientôt se concrétiser par un transfert ?

La franchise de San Antonio a les assets (picks de draft, notamment le 14e cette année) pour tenter de convaincre les Suns de lui lâcher KD, ainsi que les contrats (Harrison Barnes, Keldon Johnson, voire Devin Vassell si les Spurs veulent le lâcher) pour faire fonctionner le deal d’un point de vue salarial. Cela fait des Spurs un candidat crédible pour récupérer Durant.

De candidat crédible, San Antonio peut se transformer en favori connaissant l’affection mutuelle que possèdent KD et Victor Wembanyama, et le projet ambitieux des Spurs de l’ère Wemby (avec De’Aaron Fox, Stephon Castle etc). On rappelle aussi que Durant a passé ses années universitaires à Austin dans le Texas, ville située à seulement une heure de Fort Alamo.

Tout ça pour dire qu’on peut assez facilement faire des liens entre Kevin Durant et les Spurs en cette période de rumeurs.

Four teams who checked in with the Suns on Kevin Durant in February who figure to be strong contenders once again:

Heat

Rockets

Spurs

Timberwolves

Unless a surprise contender comes into play, these teams figure to be the ones Durant will pick his preference from this month. pic.twitter.com/30nYvfDxbR

— Evan Sidery (@esidery) June 4, 2025

Maintenant, on sait qu’il y a d’autres équipes sur le coup. On sait également que le dossier Giannis Antetokounmpo peut jouer dans la réflexion des équipes intéressées par Durant. Enfin, ce dernier arrive en dernière année de contrat en 2025-26 et voudra probablement un nouveau gros contrat derrière, ce qui peut refroidir certaines franchises.

Plein d’éléments à garder en tête donc lors des deux-trois prochaines semaines, qui devraient être bien mouvementées si vous voulez notre avis…

Sources texte : Shams Charania, John Gambadoro, Jake Weinbach