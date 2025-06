La dernière fois que Shai Gilgeous-Alexander et Tyrese Haliburton se sont affrontés en sélection, c’était à l’occasion de la Coupe du Monde 2023, à Manille, dans le match pour… la troisième place entre les USA et le Canada.

Parce que oui, les deux favoris de la CDM 2023 ne se sont pas qualifiés pour la finale, mais ils sont toujours allés plus loin que l’Equipe de France dans cette compétition. Et dans ce match entre nord-américains, remporté par le Canada, SGA et Hali se croisaient déjà en 2023, eux qui font régulièrement partie de leurs sélections respectives lors des compétitions internationales, notamment lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. A partir de cette nuit, les deux hommes vont se livrer une bataille sans merci, et possible que ce match au scénario totalement fou trotte dans la tête des deux protagonistes.

A l’époque, le match s’était disputé après prolongation suite à un coup d’éclat de Mikal Bridges dans les dernières secondes mais ce sont finalement les Canadiens qui l’avaient emporté, avec un Shai Gilgeous-Alexander à 31 points et 12 passes mais surtout un Dillon Brooks qui a marché sur l’eau avec 39 points. Tyrese Haliburton, quant à lui, avait signé 6 points et 7 passes décisives.

Depuis, SGA a confirmé au point de devenir MVP cette saison et Hali a émergé (et a remporté la médaille d’or aux JO de Paris, accessoirement), ce qui promet un duel haut en couleurs pour ces Finales NBA, entre deux métronomes, l’un qui est à la tête de la meilleure défense de la ligue et l’autre qui mène à la baguette l’attaque la plus flamboyante de la NBA. Et si ce match avait marqué à l’avance le début d’une certaine rivalité entre les deux joueurs ?