Le Thunder et les Pacers s’apprêtent à s’affronter pour le titre final. Au-delà d’une affiche inédite à ce stade de la compétition, il y a 10 faits à savoir sur cette opposition de styles bien marquée.

1. Thunder et Pacers n’ont encore jamais remporté de titre NBA

A eux deux, le Thunder et les Pacers, en l’état, ont très exactement 0 titre NBA au palmarès. Indiana a remporté trois titres, en 1970, 1972 et 1973, mais c’était alors en ABA. Et si le Thunder a officiellement un titre NBA en 1979, c’était à l’époque des Seattle Sonics, franchise NBA disparue aujourd’hui, dont le palmarès est toujours détenu par OKC. Mais vu la détestation des fans des Sonics envers le Thunder, il est peu pertinent de le comptabiliser. Quoi qu’il en soit, l’une de ces deux villes accueillera la première parade de son histoire pour un titre NBA d’ici quelques temps.

2. Thunder et Pacers ont tous les deux eu Paul George dans leurs rangs

Et il a même joué un rôle prépondérant dans la reconstruction de chaque équipe pour ces Finales NBA. Les Pacers ont transféré PG-13… au Thunder contre Victor Oladipo et Domantas Sabonis, ce dernier sera ensuite envoyé aux Kings contre… Tyrese Haliburton, aujourd’hui devenu le visage de la franchise d’Indianapolis. Quant à Paul George, il a été excellent à OKC mais tout de même envoyé aux Clippers pour faciliter l’arrivée de Kawhi Leonard. En échange ? Une flopée de choix de Draft au premier tour, Danilo Gallinari et un certain Shai Gilgeous-Alexander, fraîchement élu MVP de la saison régulière. Merci Paulo, tes deux anciennes équipes vont se la donner en Finales NBA, sans toi.

3. Thunder et Pacers en Finales NBA sans avoir joué à Noël

C’est la première fois depuis 2007 et la victoire des Spurs face aux Pistonsque les deux équipes qualifiées en Finales NBA n’étaient pas sur le pont pour le Christmas Day. Depuis cette date, il y a toujours eu au moins une équipe engagée le 25 décembre qui était en lice pour le trophée Larry O’Brien. Le Thunder et les Pacers n’avaient peut-être pas assez de hype au moment de la composition des calendriers, mais aujourd’hui, ce sont bien eux qui vont se disputer le trophée Larry O’Brien. Les petits marchés sont à l’honneur en ces Finales NBA.

4. Thunder et Pacers ont les deux meilleurs bilans sur l’année 2025

Depuis le 1er janvier 2025, les bilans des finalistes sont de 53-13 pour le Thunder et 46-18 pour les Pacers. 80,3 et 71,9% de victoires sur l’année civile. Personne ne fait mieux en NBA, tout simplement. Les deux équipes en forme ont donc continué sur leur lancée pour se hisser jusqu’aux Finales NBA.

Since January 1st:

Thunder: 53-13 record (80.3 win %)

Pacers: 46-18 record (71.9 win %)

The teams with the two best records in 2025 will go head-to-head in the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! 🔥

GAME 1: Thursday at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/knc7Ulur8k

— NBA (@NBA) June 4, 2025

5. Thunder et Pacers sont tous les deux sous la luxury tax

En général, les équipes les plus performantes se doivent de dépenser un maximum de thune pour être les plus compétitives possibles et attirer les meilleurs joueurs dans leurs rangs. Mais cette fois, la part belle est faite à la jeunesse, et donc forcément, les joueurs sont encore en contrat rookie ou aux prémices de leur contrat progressif. Les Pacers et le Thunder ont respectivement la 18è et la 25è masse salariale de la NBA, et sont tous les deux sous la luxury tax. Qu’ils profitent en balle de cette occasion de garnir leur palmarès car ensuite, de nombreux choix s’imposeront à eux. Seuls 4 des 18 derniers champions étaient sous la luxury tax, et il y avait toujours au moins une des deux équipes engagées au-dessus de ce seuil. Encore une belle possibilité pour chaque franchise de marquer l’histoire ici.

6. Le Thunder est la deuxième équipe la plus jeune de l’histoire des Finals

25,6 ans, c’est la moyenne d’âge du Thunder, qui va donc se présenter en Finales NBA comme la deuxième plus jeune équipe de l’histoire à atteindre ce stade. Les derniers sont les Portland TrailBlazers de 1977, qui ont également remporté le titre cette année là. OKC a une opportunité de marquer l’histoire et devenir le champion le plus “jeune” depuis près de 50 ans !

Average age of OKC players: 25.6 years young

The Thunder are the 2nd youngest team in the last 70 years to make the #NBAFinals presented by @YouTubeTV, only behind Bill Walton and the 1976-77 Trail Blazers! 🤯

Game 1 vs. Indiana: Thursday, June 5 at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/8Kuzb7hPgj

— NBA (@NBA) June 2, 2025

7. Les Pacers peuvent devenir le premier 4th seed à être Champion NBA

Jamais dans l’histoire de la NBA, il n’y a eu un 4è de conférence champion, que ce soit à l’Est ou à l’Ouest. C’est seulement le quatrième 4è de conférence à se qualifier en Finales NBA. Après les Mavericks en 2006, les Celtics en 2010 et les Cavaliers en 2018. Ils seraient également le champion le moins bien classé depuis les Rockets qui ont fini 5è à l’Ouest en 1995 après avoir battu le Magic.

Since the 16-team playoff format began with the 1983-84 season, only one team seeded lower than third has won an NBA championship: the 1994-95 Rockets. https://t.co/4dGDAfuLdw

— NBA Communications (@NBAPR) June 3, 2025

8. Thunder et Pacers ont chacun au moins un ancien Champion NBA

L’expérience qui va compter à la fin et sur laquelle chaque équipe espère s’appuyer. Les Pacers ont Pascal Siakam, Champion NBA en 2019 avec les Raptors et le Thunder a Alex Caruso, sacré dans la bulle d’Orlando 1 an plus tard avec les Lakers. Thomas Bryant (Pacers) a également été champion NBA en 2023 avec les Nuggets, mais son rôle à Indianapolis est plus limité. Du côté des coachs, seul Rick Carlisle a déjà été titré en 2011 avec les Mavs, tandis qu’Aaron Nesmith était à Boston pour les Finales NBA 2022 perdues face aux Warriors. Alors, pour qui sera l’expérience des grands rendez-vous ?

9. Thunder et Pacers ont chacun un ancien MVP des Finales de… G League

Parce que mine de rien, ça aussi ça compte, et c’est un point commun entre les deux équipes. Avant d’être MIP 2019, triple All-Star (2020, 2023 et 2025) et MVP des Finales de conférence 2025, Spicy P était un joueur de G-League aux Raptors 905, avec qui il remporte le titre. Même son de cloche deux ans plus tard pour Isaiah Hartenstein avec les Rio Grande Valley Vipers. L’intérieur germano-américain a aussi fait ses armes dans l’ombre, avant d’éclore plus tardivement dans la ligue. Comme quoi, rien ne sert de courir, il faut partir à point.

Indiana’s Pascal Siakam and Oklahoma City’s Isaiah Hartenstein are both former NBA G League Finals MVPs – Siakam in 2017 with Raptors 905 and Hartenstein in 2019 with the Rio Grande Valley Vipers. pic.twitter.com/SD5PWipQxh

— NBA Communications (@NBAPR) June 3, 2025

10. Shai Gilgeous-Alexander et Tyrese Haliburton sont deux stars transférées

Et aujourd’hui, les franchises dans lesquelles ces deux joueurs évoluent doivent bien rigoler. Après une seule saison chez les Clippers, SGA est envoyée au Thunder avec moult choix de Drafts pour faire venir Paul George, dans ce qui peut légitimement être considéré comme le pire transfert de l’histoire de la NBA étant donné que PG-13 est parti librement de Los Angeles et que Shai a complètement explosé. A l’époque, peu nombreux étaient ceux qui prêtaient un tel potentiel au Canadien. Pourtant, il va bien être le leader de sa franchise en Finales NBA ce soir.

En face, Tyrese Haliburton a commencé sa carrière aux Kings, en faisant déjà des étincelles à Sac-Town. Seul problème, les Violets ont déjà De’Aaron Fox au poste de meneur et doivent donc faire un choix. C’est Hali qui en fait les frais en étant envoyé chez les Pacers contre Domantas Sabonis. A l’époque, ce trade était considéré comme gagnant-gagnant sauf que les Kings se sont effrondrés et ont même envoyé le Renard aux Spurs, tandis que les Pacers n’ont fait que progresser, jusqu’aux Finales NBA aujourd’hui.

Bonus : ces Finales entre Thunder et Pacers seront les plus “rapides” de l’histoire

En tout cas, selon la “pace” des deux équipes. Avec une moyenne de 100,6 possessions par match pour le Thunder et 98,8 pour les Pacers (ça ne s’invente pas) dans ces Playoffs. Jamais deux équipes n’ont eu de tels chiffres dans l’histoire de la post-season. Cela pourrait bien promettre de gros scores si les joueurs des deux équipes continuent de courir comme des dératés. Mais attention toutefois aux défenses ultra serrées quand même.

The Pacers and Thunder will be the fastest matchup in NBA Finals history, in terms of postseason offensive pace:

OKC: 100.6 possessions

Indiana: 98.4 possessions

Both were near the top of the pace leaderboard all season long, so the score totals in this series could be massive. pic.twitter.com/qtlX1gDsaH

— Evan Sidery (@esidery) June 1, 2025