Un seul match au programme cette nuit, et c’est bien le Thunder qui s’est imposé à Portland. Un match au résultat très inattendu… Non faut pas déconner, Désolé aux fans des Blazers. Allez, on se fait ce (mini) résumé de la nuit en NBA.

Le résultat de la nuit NBA

Thunder – Blazers : 118-108 (stats)

Ce qu’il faut retenir

OKC tape sereinement Portland : normal.

Shai Gilgeous-Alexander colle 35 points : normal.

Deni Avdija frôle le triple-double avec 28 points, 8 rebonds et 8 passes : un peu moins normal mais pas moins joli, on salue.

La nuit des Français

Rayan Rupert n’a pas joué (décision du coach)

Le highlight de la nuit

SGA JUST KEEPS GETTING BUCKETS!

⛈️ 35 PTS

⛈️ 5 REB

⛈️ 3 STL

It’s his 14th consecutive 25+ PT game and his league-leading 27th 30+ PT game of the season. pic.twitter.com/ottTYflVDa

— NBA (@NBA) January 27, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

