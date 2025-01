Oh damn ! Si du côté de la NBA, les franchises ne se sont pas encore vraiment activées sur le marché des transferts, ce n’est pas le cas de la WNBA. Cette nuit, un énorme “blockbuster trade” a eu lieu entre 3 franchises avec de gros noms inclus, comme ceux de Kelsey Plum et Jewell Loyd.

C’est tout simplement inédit. Jamais un transfert incluant deux numéros 1 de la Draft WNBA n’avait eu lieu. C’est désormais le cas, puisqu’un accord a été trouvé entre le Seattle Storm, les Los Angeles Sparks et les Aces de Las Vegas cette nuit.

Alors, il convient d’apporter du contexte. Pourquoi ce transfert arrive maintenant ?

La WNBA a ouvert officiellement les négociations entre équipes le 20 janvier dernier. Du 11 au 19, les franchises pouvaient utiliser leurs “core player designation“, moyen d’empêcher une joueuse de partir libre de sa franchise et obligeant pour cela qu’un échange soit monté. Depuis 7 jours, les hostilités sont donc ouvertes, bien qu’aucun transfert ne puisse être officiellement conclu d’ici au 1er février.

L’accord entre Sparks, Aces et Storm est basé autour de deux noms : Kelsey Plum et Jewell Loyd. La première évoluait à Las Vegas et file à Los Angeles, tandis que la seconde voyage de Seattle à Las Vegas. Les deux joueuses ont été médaillées d’or à Paris avec Team USA cet été.

Le Storm récupère en échange des choix de Draft, à savoir le 2e choix de la Draft 2025 (celui des Sparks), le 1er tour de Draft 2026 (celui des Aces) et Li Yueru, qui évoluait à Los Angeles l’an passé. À savoir qu’à côté de Kelsey Plum, les Sparks récupèrent le 9e choix de la Draft 2025 et un second tour en 2026. Pour les Aces, il faut ajouter à Jewell Loyd le 13e choix de Draft 2025.

Joueuse majeure à Seattle, pourquoi avoir transféré Jewell Loyd ?

Une affaire de harcèlement a mis Jewell Loyd en froid avec la franchise. Loyd a en effet dénoncé les agissements du coaching staff de la franchise et a demandé son transfert dans la foulée. Son départ était donc prévue, et le Storm ne l’a pas protégé en ce sens avec sa “core designation“.

Pour le Spark, l’arrivée de Kelsey Plum est un vrai pari, terminé la Draft. Cameron Brink devrait être au top de sa forme pour le début de la prochaine saison et c’est l’heure de gagner. Enfin, Loyd est un beau coup pour Las Vegas, qui souhaite retrouver le sommet.

