L’info est passée relativement au travers du fait de la présence d’un Alien à Paris toute la semaine dernière, mais elle mérite tout de même un peu de lumière : le calendrier du 3×3 World Tour 2025 a été dévoilé, avec – une fois de plus – quelques rendez-vous immanquables !

Si vous avez suivi la saison de 3×3 de près en 2024, vous ne pouvez être qu’impatient. C’est mathématique, comme la troisième place de Franck Seguela au ranking FIBA, ou comme les chances de vous manger un game winner par Worthy De Jong quand vous le croisez.

15 Masters seront au programme, de l’opener à Utsunomiya (Japon) jusqu’au grand final qui aura lieu cette année à Manama le 21 novembre.

𝙎𝘼𝙑𝙀 𝙏𝙃𝙄𝙎 𝙋𝙊𝙎𝙏 🤩

All 3×3 World Tour 2025 events in the same graphic 🙌 #3x3WT

Which one do you plan to attend?⬇️

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) January 21, 2025



Finalistes l’an passé du Masters final, face à qui vous savez, les Français de 3×3 Paris ont depuis migré un peu plus au Sud, à Toulouse, et les Franck Seguela, Jules Rambaut, Paul Djoko, Hugo Suhard et Sylvain Sautier auront comme ambition cette année encore de truster les plus hautes places mondiales aux côtés des Hollandais, Serbes ou autres Américains.

Un rendez-vous à noter immédiatement sur vos agendas TrashTalk ? Le Masters de Marseille qui aura lieu fin mai, tournoi sur lequel nous nous étions déplacés en 2024, premier pas vers un été qui s’annoncera ensuite idyllique et argenté. Allez, dans trois mois on y retourne !