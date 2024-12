LeBron James a dépassé les 15 000 paniers inscrits en carrière !

Milestone XXL pour LeBron James. Une ligne de plus dans un CV déjà parmi les plus beaux de l’histoire du jeu, et un record all-time qui se rapproche. Kareem Abdul-Jabbar, premier du classement, n’est plus qu’à 837 paniers, le King pourra t-il aller chercher la légende ?

15 000 paniers. Dans toute l’histoire de la NBA, ils ne sont que 155 à avoir inscrit 15 000 points. Un échantillon minuscule sur la totalité des joueurs ayant un jour foulé un parquet dans la Ligue. Alors, 15 000 paniers ? Non, c’est un nombre absolument dé-li-rant que celui atteint cette nuit par LeBron James, dans la victoire des Lakers à Utah.

Make way for the KING! 👑#ICYMI : @KingJames becomes the 𝟐𝐧𝐝 player in the #NBAHistory to record 𝟏𝟓,𝟎𝟎𝟎 field goals made! 🤯#LeBronJames pic.twitter.com/qKV0FmrHsJ

— NBA India (@NBAIndia) December 2, 2024

Le King continue d’écrire sa propre légende, mais peut-il dépasser le premier du classement, Kareem Abdul-Jabbar ? Il est déjà largement devant au classement des points inscrits en carrière, mais KAJ n’a jamais tiré à 3-points, ce qui explique mathématiquement comment LeBron est derrière lui au nombre de paniers inscrits.

De combien de temps LeBron aura besoin pour atteindre les 15 837 ? Petit calcul rapide. Sur ses bases actuelles (on ne prend que les 4 dernières saisons, où son rythme de tir a baissé par rapport aux années Cleveland et Miami), il faudrait environ 2 saisons et demi de plus à partir de ce jour. Sachant que James aura 40 ans à la fin du mois, difficile d’imaginer qu’il continue jusqu’à 43 pour aller chercher ce record, mais sait-on jamais…