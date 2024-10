Lors de l’annuel GM Survey d’avant-saison, les General Managers de la NBA ont donné leur avis sur différents thèmes, et notamment celui du meilleur leader NBA. Un nom domine tous les autres : Stephen Curry.

Le meilleur shooteur de l’histoire du basket a plus que jamais la cote auprès des dirigeants NBA. Steph Curry a en effet été voté meilleur leader de la NBA avec pas moins de 33% des voix, devançant ainsi le meneur des Knicks Jalen Brunson (23%) et l’éternel LeBron James (23%). C’est d’ailleurs LeBron qui était à la première place l’an passé.

Est-ce l’effet Team USA ? Est-ce que l’incroyable finish de Curry aux JO de Paris 2024 lui a permis de passer devant LeBron ? Peut-être. Ce qui est sûr, c’est que Steph n’a jamais été autant respecté en tant que leader, lui qui a souvent été sous-estimé dans sa capacité à montrer la voie à son équipe.

Alors bien sûr, les qualités de shooteur de Curry sont connues de tous, et ses exploits sur les parquets parlent pour lui. Mais Stephen Curry, c’est aussi un gars qui possède le parfait mélange entre confiance en soi et humilité. Un gars qui prend ses responsabilités mais qui possède aussi l’intelligence émotionnelle pour laisser de la place à ses coéquipiers tout en les aidant à progresser. Un gars qui montre l’exemple chaque seconde mais qui possède aussi le sourire et la personnalité pour que son équipe gagne en sérénité.

Alors que les Warriors restent sur une saison compliquée, notamment à cause des coups de sang de Draymond Green, Stephen Curry est toujours celui qui tient – tant bien que mal – la baraque à Golden State.

Additionally, general managers voted Warriors guard Stephen Curry:

-As the NBA’s best pure shooter

-As the NBA’s best player at moving without the ball

-As the NBA’s best leader

-As the player they’d want to shoot with the game on the line

Results: pic.twitter.com/Ta0siXNxdU



Autre signe de son leadership, la capacité de Stephen Curry à prendre et mettre des shoots décisifs en fin de match. 40% des GM donneraient la balle à Steph dans une situation où il faut marquer un panier dans les dernières secondes. Si ça c’est pas un signe de confiance…

Enfin, sachez que Curry est aussi considéré par 87% des GM comme le joueur ayant le shoot le plus pur de la NBA (mais qui sont les 13% restants ?!?), et par 83% comme le joueur qui bouge le mieux sans ballon.

Source texte : NBA

