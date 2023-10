La saison NBA vient de reprendre ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

BREAKING: The NBA has chosen the Golden State Warriors and the team’s Chase Center in San Francisco as host for the 2025 All-Star Game and weekend activities, according to a person familiar with the matter https://t.co/T6ldhPpk8Z

— Bloomberg (@business) October 30, 2023

Le All-Star Game 2025 au Chase Center de San Francisco ? On se rapproche. D’après Bloomberg, c’est même déjà fait, bien qu’il reste quelques détails à régler avant l’officialisation.

Direction la Grèce pour Kendrick Nunn, qui rejoint le Panathinaikos. (Source : Panathinaikos BC)

Pour permettre son transfert aux Clippers, James Harden a sacrifié son trade bonus de 5,1 millions de dollars. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour rejoindre Hollywood… (Source : ESPN)

Toujours blessés, Devin Booker (cheville) et Bradley Beal (dos) n’affronteront pas les Spurs de Victor Wembanyama cette nuit.

Devin Booker (ankle) OUT tonight vs. Spurs.

Suffered injury late in opener win at Golden State. Hasn't played since, but is making progress.

Bradley Beal (back) has yet to play in regular season as he's OUT.

He and Booker did little work in practice Monday. #Suns

— Duane Rankin (@DuaneRankin) October 31, 2023

