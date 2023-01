C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Jonathan Isaac fera bien son grand retour ce soir lors de la rencontre opposant le Magic aux Celtics. La franchise d’Orlando a confirmé la nouvelle.

Touché à la cheville, Kristaps Porzingis sera réévalué de “semaine en semaine”. Mais selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’intérieur des Wizards pourrait faire son retour durant la quinzaine à venir.

There’s optimism of a Kristaps Porzingis (left ankle sprain) return to the Washington lineup within two weeks, sources tell ESPN. Porzingis is averaging 22 points and 8.8 rebounds for the Wizards this season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 23, 2023

Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton devraient faire leur retour sur les parquets ce soir. Le premier a raté les cinq derniers matchs de Milwaukee, tandis que le second n’a pas joué depuis mi-décembre.

Impliqué dans une embrouille avec des membres des Grizzlies lors de la rencontre opposant les Lakers à Memphis récemment, Shannon Sharpe s’est excusé sur le plateau d’UNDISPUTED ce lundi.



“I take full accountability for what transpired. I was wrong.”@ShannonSharpe apologizes & addresses his altercation at the Lakers-Grizzlies game: pic.twitter.com/RNFBydr5A6 — UNDISPUTED (@undisputed) January 23, 2023

Sur nos autres réseaux