NBA Free Agency 2021 – la présentation globale : par ici pour tout savoir avant le début des hostilités lundi

Comme pour la Draft NBA il y a quelques jours, on a voulu mettre les petits plats dans les grands histoire de vous préparer au mieux au début de la Free Agency. Dans ce papier, vous retrouverez absolument toutes les infos et tous les liens nécessaires pour tout savoir sur ce grand événement de l’intersaison.

La Free Agency, ça commence quand ?

Le marché de la Free Agency ouvre ses portes le lundi 2 août à 18h heure de New York. Il va donc falloir se pointer à minuit pour ne pas rater les premières signatures. Le début d’une nuit de folie, où s’enchaîneront les transactions et les mouvements de joueurs. Du 2 au 6 août, il y aura des accords de principe, des négociations, et d’innombrables rebondissements. Et à partir de vendredi prochain, ce sera le moment d’officialiser les différentes signatures.

Le B.A-BA de la Free Agency

Pour ceux qui découvrent le merveilleux monde de la NBA, ou ceux qui ont besoin de revoir leurs bases avant le début de la Free Agency, un papier tout chaud vient de sortir. Agent libre restrictif, agent libre non restrictif, player option, team option, salary cap, exceptions… toutes les notions essentielles à connaître sont dans le lien ci-dessous. Parfait pour être au taquet à partir de demain soir.

Les meilleurs agents libres disponibles

Vous voulez la liste complète des meilleurs agents libres disponibles ? Ça tombe bien, on a tout ce qu’il faut en stock. Ci-dessous, vous pouvez découvrir ou redécouvrir les gros poissons à aller pêcher cet été, et ce poste par poste comme ça c’est clair, net et précis.

🚨 La liste des meilleurs meneurs de la Free Agency 2021.#FreeAgency2021 pic.twitter.com/Ct5aviRpzj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

🚨 La liste des meilleurs arrières de la Free Agency 2021.#FreeAgency2021 pic.twitter.com/QImikwVTmt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

🚨 La liste des meilleurs ailiers de la Free Agency 2021.#FreeAgency2021 pic.twitter.com/au1AGiI7Gn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

🚨 La liste des meilleurs ailiers-forts de la Free Agency 2021.#FreeAgency2021 pic.twitter.com/kwGQVdTdz3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

🚨 La liste des meilleurs pivots de la Free Agency 2021.#FreeAgency2021 pic.twitter.com/8LhdW4Y7CD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

🚨 Joueurs majeurs de la Draft 2018 éligibles à une extension de contrat cet été. Négociations jusqu'au 18 octobre maximum. pic.twitter.com/zZvAGKVnNr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Et pour ceux qui veulent de l’analyse fine pour chaque poste, c’est juste en dessous :

Qui peut dépenser ? Qui ne peut pas ?

Pour comprendre la Free Agency, il faut avoir en tête la liste des équipes possédant une marge salariale suffisante pour proposer des jolis contrats. Cette année, les Knicks, les Spurs, les Pelicans, les Mavericks et le Thunder ont pas mal de dollars à dépenser. Par contre, y’a un certain nombre de franchises qui risquent de jouer le rôle de spectateurs à cause de leur manque de ressources financières.

🚨 Les équipes avec le + de cap space (projeté) avant le début de la Free Agency : 1) Knicks – 51 millions

2) Spurs – 49 millions

3) Pelicans : 36 millions

4) Mavs – 34 millions

5) Thunder – 31 millions

6) Raptors – 23 millions

7) Heat – 21 millions

8) Pistons – 18 millions — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

🚨 Les équipes avec le – de cap space (projeté) avant le début de la Free Agency : Jazz, Bucks, Lakers, Clippers, Warriors et Nets tout en haut. Sixers, Pacers, Wolves, Celtics, Blazers, Suns et Nuggets un cran en-dessous. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Le tableau complet de la Free Agency

Pour chaque grand événement, son grand tableau. On l’a fait pour la Draft, on le fait pour la Free Agency 2021.

Des Français concernés ?

Comme à la Draft, on va surveiller de près le destin de nos Frenchies. Cette année, Evan Fournier débarque sur le marché des agents libres, quelques mois après avoir été transféré aux Celtics. Nouveau changement d’équipe pour Vavane ? Y’a moyen. On surveillera également le dossier Nico Batum, agent libre après une belle renaissance aux Clippers. Enfin, sachez que Killian Tillie sera agent libre restrictif, les Grizzlies lui ayant offert une qualifying offer récemment.

Les dernières rumeurs

Avant le début des hostilités demain, forcément ça se bouge dans les coulisses de la NBA, et les rumeurs se multiplient. Pour être au courant des derniers bruits de couloir, vous avez deux liens sympathiques juste ici.

Quelques dossiers à lire avant l’ouverture du marché

Du bon gros dossier pour patienter jusqu’à demain, ça vous dit ? On a quelques trucs intéressants en stock si vous voulez vous poser et lire un peu.

Comment suivre la Free Agency ?

Pour suivre la Free Agency, deux endroits principaux. Déjà, évidemment, toutes les breaking news sont à retrouver sur Twitter, avec notamment les comptes des insiders Adrian Wojnarowski et Shams Charania. Mais pendant que ces deux-là balanceront leurs bombes, TrashTalk commentera en direct les premières heures de la Free Agency sur sa chaîne Twitch. Alors venez nombreux, car ça va être épique.

Nous informons notre aimable communauté que, dans le cadre de la Free Agency 2021, il y aura : – 1 live Twitch ce soir preview globale de la Free Agency – 1 live Twitch dimanche soir dernières infos / rumeurs – 1 giga live Twitch lundi soir pour vivre la Free Agency en direct — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

C’est bon, là c’est sûr, vous avez absolument tous les outils nécessaires pour vivre cette Free Agency 2021 à 200%. Alors on vous attend demain soir, au taquet !