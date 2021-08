NBA Free Agency 2021 : les meilleurs agents libres disponibles sur le marché, poste par poste

Comme vous le savez, le lundi représente le meilleur jour de la semaine. Cette théorie se confirmera une nouvelle fois demain puisque la période de la Free Agency va officiellement commencer. Et pour se chauffer, rien de mieux que de se refaire la liste des meilleurs agents libres disponibles, tout ça poste par poste pour y voir clair.

# Meneurs de jeu

On commence par les meneurs. Et honneur au Point God, qui se retrouve tout en haut de la liste. Mais outre Chris Paul, y’a d’autres gros clients à la mène, de Mike Conley à Kyle Lowry en passant par Lonzo Ball. Clairement, pour les équipes qui ont besoin d’un patron sur le poste 1, c’est le moment.

🚨 La liste des meilleurs meneurs de la Free Agency 2021.#FreeAgency2021 pic.twitter.com/Ct5aviRpzj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

# Arrières

Sur le poste 2, on retrouve aussi quelques noms sympathiques, à défaut de grandes stars. On pense notamment à DeMar DeRozan, à Victor Oladipo ou encore au fiston de Tim Hardaway. Mais surtout, on a un Frenchie dans le lot en la personne d’Evan Fournier, en fin de contrat avec les Celtics et potentiellement sur le départ…

🚨 La liste des meilleurs arrières de la Free Agency 2021.#FreeAgency2021 pic.twitter.com/QImikwVTmt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

# Ailiers

Chez les ailiers, on retrouve LE grand nom de cette Free Agency : mister Kawhi Leonard. Bon, si ça se trouve, il va prendre sa player option et disparaîtra du marché, mais théoriquement il peut être agent libre. Dans son ombre, on retrouve du Norman Powell, du Kelly Oubre Jr., du Will Barton, et même notre Nico Batum national. Ça fait tout de suite moins rêver.

🚨 La liste des meilleurs ailiers de la Free Agency 2021.#FreeAgency2021 pic.twitter.com/au1AGiI7Gn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

# Ailiers-forts

On passe à l’intérieur. Le principal dossier à surveiller chez les ailiers-forts, ce sera celui de l’intérieur des Hawks John Collins, agent libre restrictif. Mais on s’intéressera aussi de près à l’avenir de joueurs comme Lauri Markkanen, Blake Griffin, Kelly Olynyk et Carmelo Anthony.

🚨 La liste des meilleurs ailiers-forts de la Free Agency 2021.#FreeAgency2021 pic.twitter.com/kwGQVdTdz3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

# Pivots

Enfin, chez les pivots, on surveillera avant tout l’évolution de la situation entre Jarrett Allen et les Cavaliers. Si le joueur sera convoité, Cleveland peut s’aligner et on imagine que les Cavs vont tout faire pour le garder. Il pourrait y avoir plus de suspense sur les dossiers de Richaun Holmes, Andre Drummond, Daniel Theis ou Nerlens Noel.

🚨 La liste des meilleurs pivots de la Free Agency 2021.#FreeAgency2021 pic.twitter.com/8LhdW4Y7CD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

# Mais aussi…

On n’oublie pas non plus les grands noms sélectionnés à la Draft 2018 comme Luka Doncic, Trae Young, Deandre Ayton, Michael Porter Jr. et Marvin Bagley Shai Gilgeous-Alexander. Ils sont tous éligibles à une belle extension de contrat cet été. À suivre de près.

🚨 Joueurs majeurs de la Draft 2018 éligibles à une extension de contrat cet été. Négociations jusqu'au 18 octobre maximum. pic.twitter.com/zZvAGKVnNr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Si la Free Agency 2021 n’est pas forcément fournie en superstars, y’a quand même du beau monde sur les différents postes. Qui reste ? Qui part ? Qui décroche le jackpot ? Réponse à partir de demain minuit.