Ancien patron des Hawks qui a été poussé vers la sortie à Atlanta cette saison, Travis Schlenk rebondit du côté des Wizards. Il rejoint le front office du nouveau président Michael Winger, dans un rôle de vice-président du personnel des joueurs. (Source : ESPN)

Touché au pouce pendant la saison, Domantas Sabonis n’exclut pas une opération. L’intérieur All-Star fait néanmoins son maximum en matière de traitement pour pouvoir l’éviter. (Source : Fox40)

Aleksej Pokusevski a été victime d’une petite facture au niveau du bras droit lors d’un entraînement à Oklahoma City en milieu de semaine. Il sera absent quatre à six semaines. (Source : The Oklahoman)

Danuel House a décidé d’activer sa player option de 4,3 millions de dollars pour la saison prochaine, et prolonge donc l’aventure aux Sixers. (Source : ESPN)

Après l’arrivée de Frank Vogel à Phoenix, les Raptors sont la seule équipe NBA à ne pas avoir de coach. Mais on devrait vite être fixés selon les dernières sources.

Raptors are now the only team with an open head coaching position – but likely not for long. A final round of interviews is scheduled for this week/weekend & a decision is expected soon. Sergio Scariolo & Kings asst Jordi Fernandez are believed to be among the final candidates.

— Josh Lewenberg (@JLew1050) June 2, 2023

