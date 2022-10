Alors que la saison régulière NBA 2022-23 commence ce mardi 18 octobre, la deadline pour prolonger des joueurs issus de la Draft 2019 vient tout juste d’être dépassée. Qui a obtenu un nouveau contrat ? Et surtout qui sera agent libre restrictif l’été prochain ? On fait le point.

Les joueurs de la Draft NBA 2019 qui ont signé une extension de contrat

Les joueurs de la Draft NBA 2019 qui seront agents libres restrictifs en 2023

Rappel : un agent libre restrictif peut aller tester le marché et signer une offre faite par une autre équipe, mais la franchise dans laquelle il évolue a la possibilité de s’aligner pour le conserver.

Cam Johnson : hyper précieux en sortie de banc la saison dernière chez les Suns, Johnson n’a néanmoins pas décroché d’extension avec Phoenix. Pas grave, il va avoir l’occasion de prouver toute sa valeur cette saison en tant que titulaire grâce au départ attendu de Jae Crowder.

Grant Williams : role player par excellence avec sa défense et les très jolis progrès à 3-points qu'il a pu démontrer ces deux dernières saisons, Grant Williams va une nouvelle fois essayer d'apporter sa contribution pour aider Boston à atteindre les Finales NBA. Les Celtics en auront en tout cas besoin avec l'absence de Robert Williams III mais aussi de Danilo Gallinari sur le frontcourt. S'il y parvient, Williams aura quelques arguments supplémentaires au moment de revenir à la table des négos.

P.J. Washington : entre les bobos des uns et les soucis judiciaires des autres, c'est un peu le bordel chez les Hornets et on se dit que la saison risque d'être longue. Mais au milieu de tout ça, P.J. Washington – qui n'est ni en prison ni à l'infirmerie – va tenter de tirer son épingle du jeu pour booster sa cote en vue de la signature de son prochain contrat.

Matisse Thybulle : autant réputé pour ses énormes qualités défensives que pour ses grosses limites en attaque, Matisse Thybulle n'a pour l'instant pas été prolongé par les Sixers. Mais s'il parvient à bien contribuer cette saison pour aider Philadelphie à atteindre les sommets, peut-être qu'il l'obtiendra son extension.

Rui Hachimura : saison importante à venir pour le Japonais. Après une campagne de seulement 42 matchs l'an passé (il avait été longtemps absent pour raisons personnelles), Rui veut prouver qu'il peut franchir un vrai cap dans sa quatrième année pour convaincre les Wizards de miser sur lui pour le long terme. Y'a un peu de concu à Washington, alors le 9e choix de la Draft 2019 peut-il tirer son épingle du jeu ?

Coby White : l'avenir de Coby White est-il vraiment à Chicago ? Les Bulls ont décidé de ne pas le prolonger et on se demande s'il entre encore dans les plans d'Arturas Karnisovas, même si Lonzo Ball est blessé. La pépite Ayo Dosunmu a pas mal la cote, y'a également du Alex Caruso et du Goran Dragic sur le backcourt, sans oublier le rookie Dalen Terry. Coby devrait tout de même avoir du temps de jeu cette année car le talent est là, on a juste des doutes sur la volonté des Bulls d'investir des dollars pour le garder.

Jaxson Hayes : possédant quelques casseroles sur son CV, Jaxson Hayes n'a pas été prolongé par les Pels. Le pivot aux mollets de feu possède néanmoins un potentiel hyper intéressant et a montré lors de la dernière postseason qu'il pouvait apporter aux Pelicans dans des matchs à enjeu. De quoi décrocher un futur contrat avec NOLA lors de la Free Agency 2023 ? Peut-être. Sinon pour info, on rappelle juste qu'Hayes va démarrer la saison à l'infirmerie à cause d'une blessure au coude.

Cam Reddish : venu à New York pour avoir plus d'opportunités que chez les Hawks, Cam Reddish n'est jamais vraiment entré dans les plans de Tom Thibodeau depuis son arrivée aux Knicks début 2022. Pas étonnant donc qu'il n'ait pas décroché de prolongation de contrat. On se demande plutôt quel est son avenir à ce bonhomme…

Nickeil Alexander-Walker : NAW fait partie de ces nombreux joueurs qui se retrouvent aujourd'hui dans le projet full reconstruction d'Utah sans savoir s'il en fait vraiment partie. Pas de prolongation, c'est plutôt logique, rendez-vous à la Free Agency 2023 pour voir de quoi son avenir sera fait.

Et aussi :

Romeo Langford, Goga Bitadze, Darius Bazley, Dylan Windler.

La deadline du lundi 17 octobre est passée. Certains ont eu leur extension de contrat, d’autres vont devoir patienter encore un an, et puis y’a ceux qui porteront un nouveau maillot à partir de la saison 2023-24 après avoir testé la Free Agency. En attendant, il y a toute une campagne à jouer, et ça pourrait redéfinir deux-trois trucs dans les futures négociations.