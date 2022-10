[MAJ 19h] Selon Anthony Slater de The Athletic, seulement 123 millions sont garantis, mais Poole peut atteindre les 140 à travers différents bonus.

Éligible à une prolongation de contrat XXL avec les Warriors, Jordan Poole vient de casser la banque. Les Warriors ont effectivement décidé de lui offrir une méga extension à quelques jours de la deadline : 140 millions de dollars sur 4 ans !

C’est officiel, le dossier Jordan Poole est réglé. Alors que la date limite pour les prolongations de contrat est fixée au lundi 17 octobre soit la veille de la reprise NBA, l’arrière et la franchise de Golden State sont donc tombés d’accord sur une très grosse prolongation d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. 140 millions sur quatre saisons, ça nous donne du 35 millions en salaire annuel si nos savants calculs sont bons. En guise de comparaison, c’est 10 millions de billets verts en plus que l’arrière du Heat Tyler Herro (130/4) sur l’ensemble du contrat. On se posait récemment la question sur Twitter pour savoir si Poole méritait autant voire plus que Tyler, vous avez la réponse.

C’est la preuve que les Warriors croient énormément en son potentiel. Jordan Poole a franchi le cap attendu la saison dernière et a ainsi aidé Golden State à remporter un nouveau titre NBA. Il est aujourd’hui perçu non seulement comme un membre très important du présent des Dubs, mais aussi de l’avenir de la franchise de la Baie. Et le récent incident avec Draymond Green n’a fait que solidifier sa place au sein du champion en titre. Auteur d’une grosse pré-saison malgré le choc ayant suivi la patate de Draymond, Poole a prouvé qu’il avait la tête sur les épaules et a été salué par Steve Kerr pour sa maturité dans cette situation hyper sensible.

Jordan Poole a vu sa progression être récompensée par un très gros contrat. Leader de la jeune garde des Warriors derrière les vétérans du groupe que sont Steph Curry, Klay Thompson et Draymond, l’arrière de 23 ans va désormais devoir assumer, mais on n’a aucun doute sur ses capacités à le faire.

Source texte : ESPN