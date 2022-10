C’était évidemment le main event de la soirée de basket hier en France, même si la CTC Bugey déplace également les foules du côté d’Ambérieu. Pas de favori pour la Draft 2023 dans le 01 néanmoins, et c’est donc du côté du Mans qu’il fallait être pour voir à quel point son séjour américain avait fait du bien au crack Victor Wembanyama. Spoiler, la confiance est là et les cartons risquent de se multiplier chaque week-end…

Il lui aura fallu quelques minutes pour se mettre dans le rythme, bien que son premier midrange fit filoche en tout début de match, mais au final c’est bien sa prestation que l’on retiendra, ainsi qu’une victoire face à une équipe du Mans qui n’avait jusque-là pas perdu une seule fois cette saison en championnat. Tremont Waters, Ibrahima Fall Faye ont été très bons, en face Matt Morgan et Tres Tinkle auront tout tenté, mais, évidemment, le soleil d’Antares c’était Victor et personne d’autre. Son coup de chaud ? Il a comme par hasard coïncidé avec le retour dans le game de son équipe, perdue aux alentours des dix points d’écart mais réveillée en deuxième mi-temps par le… réveil de sa bête. Vas-y que je te contre des enfants de dix ans de plus que moi, vas-y que je t’envoie un mec visiter le deuxième rang, vas-y que je te troues de la ficelle du parking et, point culminant de la soirée, un pick and roll terminé par un tomar surpuissant à tel point qu’il aura fallu un ralenti pour comprendre comment le gosse avait procédé. Au final ? 24 points à 6/12 au tir dont 2/7 du parking et 6/8 aux lancers, 9 rebonds, 2 contres, et encore cette impression de domination, déjà, alors qu’il a toujours l’âge de regarder Totally Spies en mangeant des Maltesers.

Le prochain match, pardon, la prochaine démo victorienne ? Vendredi, à domicile, face à l’étonnant promu de l’ADA Blois. D’ici-là on va patienter, calmement, mais sachez que cinq jours sans Victor Wembanyama c’est très long. Déjà. Alors envoyez les highlights, ça vous aidera à patienter.