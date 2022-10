En TrashTalk Fantasy League, tu t’inscriras

On enfonce peut-être une porte ouverte, mais il faut commencer par la base. Pour participer à ce magnifique jeu qu’est la TrashTalk Fantasy League, direction https://fantasy.trashtalk.co/ pour t’inscrire. Une fois ton compte créé, il ne te restera plus qu’à prouver que tu connais mieux la NBA que quiconque en enchaînant les Best Picks.

Les règles et la FAQ tu liras

Dans le jeu, tu peux trouver une page formidable avec les règles et les principales questions concernant la TrashTalk Fantasy League. Elle se trouve ici. Afin de bien savoir comment jouer, ce qui est autorisé ou non, prends bien le temps d’y jeter un œil attentif. Attention, une interro surprise est possible en cours de saison.

En avance ton deck tu feras

Plus qu’un commandement, il s’agit d’un conseil. Pour éviter un no pick (soirée sans avoir sélectionné de joueur), pense bien à anticiper tes sélections. Sur quelques jours, une semaine ou plus, la TTFL te permet de remplir tes decks en avance. Bien entendu, ils ne sont pas définitifs et tu peux revenir sur ton choix du soir jusqu’à l’horaire de clôture des decks : jusqu’à minuit en temps normal, l’heure du premier match de la soirée lorsque certaines rencontres se jouent plus tôt (l’horaire est alors indiqué sur le deck) !

Une équipe tu trouveras

Si la TrashTalk Fantasy League peut vite devenir une addiction, elle l’est encore plus lorsque tu joues en équipe. Alors fais venir tes potes ou rencontre d’autres joueurs déjà au taquet pour former une équipe de 10 joueurs maximum. Vous pourrez ainsi montrer que votre team met la concurrence à ses pieds au niveau du classement. La TTFL est top en solo, mais elle devient légendaire en équipe ! Attention cependant, 10 membres d’une équipe = 10 personnes différentes, sinon l’équipe sera dissoute.

Des carottes tu mangeras

C’est bon pour la santé, ça donne une bonne vue – aucun lapin ne porte des lunettes – et les fesses roses. Bon rouges certaines fois quand elles sont trop violentes, mais ça passe vite. Et surtout, ça rend aimable. Donc on respire un grand coup et on repart.

Les notifications tu activeras

Il arrive parfois d’oublier de faire son pick. On te laisse imaginer la sensation désagréable quand tu t’en rends compte une fois les decks fermés. Alors pour éviter une telle mésaventure, on te donne un petit conseil : va sur ton profil et suis le tuto pour activer les notifications (cadeau, voici le lien direct). Ainsi, tu seras averti en fin de journée lorsque ton deck tu jour est toujours vide. Pas la peine de dire merci.

Pour t’informer, le TTFLab tu suivras

Que serait la TrashTalk Fantasy League sans son Lab ? Probablement pas grand chose tant les laborantins sont essentiels à la popularité du jeu. Entre les statistiques, les analyses, les injury reports, les gazettes, la communication… leur champ d’action est large. Alors si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour cartonner en TTFL, une seule chose à faire : suivre le TTFLab sur Twitter.

En cas de problème, ttfl@trashtalk.co tu contacteras

Si le TTFLab t’apporte un suivi au quotidien et des réponses à tes nombreuses questions, ils n’ont pas la main sur la partie technique ou administrative du jeu, ainsi qu’à sa gestion. Si jamais tu rencontres un problème qui dépasse le cadre de leurs actions, pas besoin de tagger la terre entière sur Twitter. En effet, il suffit d’envoyer un message à ttfl@trashtalk.co avec toutes les informations sur le souci rencontré : nom de l’utilisateur, écran concerné, date… tout ce qui peut nous permettre de bien comprendre.

De la patience tu auras

Chaque matin, la TrashTalk Fantasy League se met à jour avec les statistiques des matchs de la nuit. Le temps que la moulinette tourne, ton score et ton classement seront actualisés avant 10h (pour ceux qui traînent aux dernières places). Les trophées débloqués, quant à eux, suivront tranquillement sur la fin de la matinée pour que tout soit propre à midi. Bien sûr, les choses vont plus vite certains jours. Mais tant que ces horaires ne sont pas passés, prend un bon café, mate quelques highlights et tout se passera bien.

Du plaisir tu prendras

Voilà, tu disposes désormais des informations essentielles pour passer une saison NBA de feu en jouant à la TTFL. Et pour que le kiff soit complet pour tous les participants, n’oublie pas que si certains considèrent la TrashTalk Fantasy League comme une lutte sans pitié, c’est avant tout un jeu pour que chacun s’amuse et prenne du plaisir.