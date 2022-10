L’ailier des Atlanta Hawks De’Andre Hunter a prolongé hier soir son contrat, juste avant la deadline de minuit. Il va donc rester au moins quatre ans de plus et toucher 95 millions de dollars, on a connu pire comme première augmentation salariale. Les Hawks semblent avoir bien en tête la direction dans laquelle aller.

On en parlait dans la preview salaires des Atlanta Hawks, on pensait que De’Andre Hunter allait peut-être devoir batailler pour une prolongation et montrer qu’on pouvait compter sur lui toute une saison. Que nenni, le jeune ailier (24 ans) vient de parapher un joli contrat à 95 millions de dollars sur quatre ans selon ESPN, c’est-à-dire presque 24 millions par an. Une augmentation de 14 millions soit 140%, il devrait peut-être donner des conseils aux employés des raffineries françaises. Et tout cela a l’air garanti alors qu’on pouvait se poser des questions quant à sa capacité à tenir sur la durée : rappel, il a tout de même manqué 82 matchs en trois saisons à cause de diverses blessures, on n’est pas sur de la fiabilité de premier rang.

Une belle marque de confiance de la part du front office d’Atlanta, qui parie donc sur le présent pour préparer l’avenir : De’Andre Hunter n’entrera pas dans la free agency en fin de saison. Avec cette prolongation, tous les starters des Hawks sont sous contrat pour plusieurs saisons. Dejounte Murray pour deux, Clint Capela et John Collins pour trois, Trae Young et donc De’Andre Hunter jusqu’à l’infini. Une stratégie qui montre qu’en Géorgie, on pense avoir assemblé une belle équipe complémentaire. De’Andre Hunter, c’est 13 points et 4,1 rebonds en carrière, mais surtout une grosse défense extérieure qui comble en partie les lacunes de Trae Young. Si les Hawks, 26è défense de la Ligue la saison passée peuvent simplement devenir moyens dans le domaine, leur attaque, deuxième de la NBA, pourrait encore plus briller. De quoi retrouver les hauteurs de l’Est ?

De’Andre Hunter fait bien partie du projet Atlanta Hawks malgré sa tendance à se blesser régulièrement. Il faut dire que le potentiel two-way du bonhomme est très sérieux. Et le front office d’Atlanta ne voulait pas laisser la moindre ouverture concernant un potentiel départ.

