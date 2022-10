Pas l’info qui nous a empêché de dormir cette nuit, autant vous dire que jusqu’à mardi on capitalise sur le sommeil, mais tout de même, les Grizzlies se sont mis bien dans les dernières heures car ils ont donc prolongé Brandon Clarke et, comme le dirait si bien François Pignon, « et pour pas cher à mon avis ».

52 millions sur 4 ans ? En effet mon Pignon, c’est pas cher. Enfin c’est le prix quoi, encore que nous ne soyons pas économistes, mais ici on pense que c’est le prix. Bref. Ce qu’il faut comprendre avec cette signature ? Celle d’un intérieur back-up de 26 ans dont on sait désormais quel est le vrai rôle (10 points, 5 rebonds et 1 contre de moyenne) ? Que cette prolongation dénote un objectif bien précis de la franchise du Tennessee, à savoir continuer de progresser avec les jeunes déjà en place, tout un young core qui fait le taf depuis deux ou trois ans autour du franchise player Ja Morant. Parce que tout ce beau monde a semble-t-il quelque chose en lui de Tennessee.

Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke has agreed on a four-year, $52 million contract extension, his agents Mark Bartelstein and Andy Shiffman of @PrioritySports tell ESPN. pic.twitter.com/9MsE6EVip9 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 16, 2022



En effet, les Grizzlies sont sur une belle pente ascendante depuis 2020 et le doivent autant à leur superstar qu’à tous ces lieutenants, bien dans leurs rôles et bien dans le mood d’une équipe pleine de mecs dont on voudrait être les potes. Brandon Clarke, lui, c’est donc cette première rotation au poste 4, qui rentre pour profiter des offrandes en haute altitude et pour amener de la bonne grosse intensité en défense. Un rôle qui sera d’ailleurs encore plus majeur jusqu’au retour de Jaren Jackson Jr., même s’il semblerait que Santi Aldama ait la cote pour remplacer JJJ dans le starting five. En scred total on est donc sur une petite signature, à peine plus de 10 millions la saison, mais qui conforte le désir des Grizzlies d’avancer avec ceux qui méritent et qui font l’identité de la franchise ces dernières années.

Ça fait donc Ja Morant, Jaren Jackson Jr, Brandon Clarke, Tyus Jones, John Konchar et Steven Adams qui sont sous contrat plus ou moins long terme à Memphis, sachant que Taylor Jenkins a été lui aussi prolongé. Next : Desmond Bane, Dillon Brooks (?) et Ziaire Williams. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 16, 2022



Bon à savoir pour finir, sachez que les 30 franchises NBA ont jusqu’à ce soir pour prolonger leurs meilleures pépites, au hasard De’Andre Hunter, Kevin Porter Jr., P.J. Washington, Matisse Thybulle, Cam Johnson, Grant Williams ou Darius Bazley, alors ne soyez pas étonnés d’une grosse recrudescence de notifications entre 20h et minuit. 48h avant la reprise, ça permettra au moins de reprendre le rythme.