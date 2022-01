NBA MLK Day – le résumé (scores, stats, highlights) : les Lakers sauvés par Stanley Johnson, quelle merveilleuse manière de boucler une nuit de 13h

Wow. 13 heures de NBA non stop. 13 heures. Eh, on est FONCEDÉ mais on a le sourire, alors on se depêche de vous envoyer ce joli résumé histoire que vous ayez en tête TOUT ce qu’il faut savoir de cette incroyable nuit. Le NBA MLK Day 2022 c’était bien, c’était intense, c’était fou, c’était… la NBA comme on l’aime.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Jaylen Brown au micro, un des joueurs les plus engagés en NBA contre les injustices sociales. « Le combat continue », ovation du public. ❤️ pic.twitter.com/Q8gtUsPbyh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

2/16 à trois points pour Boston. pic.twitter.com/TY8yhYEZkQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

POINT GUARD : MITCHELL ROBINSON pic.twitter.com/bC3PebuNf4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Comment exécuter parfaitement une feinte de tir pour effacer son défenseur :pic.twitter.com/hHO1w7jLVR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Tu boxes pas Miles Bridges ? Sanction.pic.twitter.com/BYq5RzLBaJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

26 points pour Miles Bridges à 9/10 au tir. Vous connaissez le hashtag. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Comment ça la télé de Boston fait un focus sur Zion Williamson avec Awaken Weightloss en sponsor ?! 💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/8McH5OrdVm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Il y avait 37-33 Hornets quand les titulaires des Knicks sont revenus. Mi-temps : 62-44 Hornets. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Je rappelle que Miles Bridges a refusé une extension de contrat de 60 millions de dollars sur 4 ans proposée par les Hornets avant cette saison. Bon choix ? Ouais bon choix lol. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Défense : 10/10

Passe décisive : 10/10

Poster : 10/10pic.twitter.com/DH51ekLoyt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Draft 2018. Je crois que Miles s’en souvient. pic.twitter.com/EE3K0jxAoo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

BORDEL DE MERDE LE POSTER DE KUZMA SUR EMBIID 💀💀💀💀pic.twitter.com/tT55BGsOud — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Le basketball c’est de l’art, épisode 2857 :pic.twitter.com/zPgJiSppMu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Match immense de Miles Bridges au Madison Square Garden. Record en carrière (38 points), avec le style, variété offensive, de la distribution et une belle bataille de l’autre côté du terrain. Une perf de patron en l’absence de LaMelo, les fans sur place s’en souviendront. pic.twitter.com/33Uh931fdS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Soirée basket pour tout le monde, des kung fu alley oops t’as peur.pic.twitter.com/b8XBGLOYBF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Belle photo du 5 majeur de Philly ce soir. pic.twitter.com/1aRgft5TXQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Même lui il est choqué. pic.twitter.com/ooUxgfGj9l — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Il peut décider de jouer uniquement les matchs à l’extérieur, le mardi de 17 à 18h30 avec un maillot lavé 7 fois dans la même machine et avec une main dans le dos j’en ai rien à foutre je le regarderai jouer. pic.twitter.com/Xh0aNpwp4B — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Mdr je vois pas ce qu’il peut y avoir de plus GET BUCKETS qu’un mec qui joue un match sur deux, ne voit pas ses coéquipiers pendant plusieurs jours, les retrouve en déplacement et fait des dingueries sur le terrain quelle que soit la ville. Kyrie Irving, c’est le basketball. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Quand Kyrie joue comme ça t’inquiète même pas la terre est plate les poules ont des gencives et le Père Noël il distribue les cadeaux en Renault C3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

OKORO QUI DÉLIVRE LES CAVS, LA PERTE DE BALLE EST TERRIBLEpic.twitter.com/b5xo8uw1cM — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Quel match. QUEL MATCH À CLEVELAND ! Énorme victoire des Cavs, défensivement Okoro a été extraordinaire sur Kyrie qui était en feu total. Darius Garland a parfaitement tenu le regard face à l’élite des guards. Ils sont jeunes, ils sont fun, la belle aventure continue. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Kyrie a pris un moment après le buzzer final pour aller voir Isaac Okoro et le féliciter pour son taf en défense. Le respect de l’excellence. pic.twitter.com/MPfa6sTUiJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

28 points à 7/9 à trois points pour Nicolas Batum ce soir. 28 points marqués TOTALEMENT EN SECONDE MI-TEMPS 💀💀💀 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

😭😭😭😭😭😭😭

Tony Bradley fait 2m08 pour 115 kilos, Steven Adams il le transporte comme un SAC DE LINGE Jsuis mortpic.twitter.com/gGnuAWN4Gn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Complètement dingue. 32 points en SECONDE MI-TEMPS. pic.twitter.com/AIAqyDVoTd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

J’arrête pas de rire depuis 5min comment il le soulève EASY 😭😭😭 pic.twitter.com/7wOMB9Wu4l — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Jsuis désolé c’est un Alien pic.twitter.com/W2S329w9gy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Le basketball c’est de l’art, épisode 3444 :pic.twitter.com/zFJaUWIVYT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

Milwaukee cette saison quand ils mènent à l’entame du dernier quart : 23 matchs, 23 victoires, 0 défaite. 88-83 Bucks à la fin du troisième quart. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

Atlanta n’avait pas remporté de match à domicile depuis le 22 novembre dernier, c’est donc en toute logique que les Hawks tapent le champion en titre en antenne nationale après avoir perdu 5 matchs de suite. La magie du MLK Day. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

6ème match de suite sans Jrue Holiday, 4ème défaite pour les Bucks. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

TUCKER

CORNER

SHOOTER

KILLERpic.twitter.com/HEG8bsw0DR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

Défaite des Nets + victoire du Heat ? Miami est désormais 2ÈME de la Conférence Est. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

Pendant ce temps-là, Devin Booker a 39 points en 25 minutes (😭😭😭), on va démarrer le dernier quart et il est complètement possédé depuis le début du match… … mais les Spurs sont devant ! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

Je pose ça ici, en cas de futur sweep subi ou imposé par les Lakers en Playoffs. Ça pourrait être utile.pic.twitter.com/1mWianjQPa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

Dallas a, aujourd’hui, la 4ème meilleure défense de toute la NBA. Si ça continue ainsi, les Mavs feront leur meilleure perf défensive dans l’histoire de la franchise sur une saison. En 2007, les Texans étaient 5èmes.

En 2011, année du titre, 8èmes. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

MON DIEU LE POSTER MONUMENTAL DE WESTBROOK SUR GOBERT 💀💀💀💀💀💀💀pic.twitter.com/mzLaaXpSOv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

ET LE TRASHTALKING DERRIÈRE WESTBROOK BORDEEEEL 😭😭😭😭😭pic.twitter.com/eQ35JPyGCf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

Oh bordel tous les angles de replay… c’est une dinguerie. Westbrook 2017.pic.twitter.com/8vd2ygcde7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

Utah a bien calmé la tempête et reprend le lead. Ça sent le gros money time on va devoir ponctuer 13H DE LIVE TWEET en beauté. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

Stanley Johnson > Magic Johnson — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

Jordan Clarkson dans la sauce TOTALE, LeBron l’a pointé du doigt et a dit à Stanley de le punir en permanence. Joe Ingles pareil, et avant c’était Avery Bradley sur Donovan Mitchell. Ça devient trop flagrant là. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

Avec cette perf Stanley Johnson va au moins mériter son 13ème contrat de 10 jours de la saison je pense — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

J’ai toujours dit que Malik Monk, Austin Reaves et Stanley Johnson allaient sauver les Lakers cette saison. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

Atroce dernier quart temps du Jazz. Atroce. T’as aucune excuse, jeu affreux en attaque, défense poreuse, aucun leadership, coach qui laisse le désastre prendre place… … ok tu as fait le taf à Denver la veille, mais tout ça pour ça. Moche. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2022

# Le Top 10 de la nuit

