Allez, café – le replay : Kevin Durant blessé au genou, 4 à 6 semaines d’absence !

Avant le début du marathon MLK Day, on a voulu se poser un peu pour faire un point sur les dernières grosses infos provenant de l’univers NBA. Parmi elles ? La blessure de Kevin Durant, forcément…

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

C’était la grosse news du dimanche soir. Touché à un genou au cours de la rencontre de samedi entre les Nets et les Pelicans, KD sera absent un bon mois. Et quand un candidat MVP est absent pour un mois, ça mérite un Allez, Café dans lequel il faut revenir sur tous les enjeux qui entourent cette blessure. Mais un Allez, Café ne serait pas un Allez, Café sans un point sur les rumeurs alimentant l’actu NBA, surtout à moins d’un mois de la NBA Trade Deadline. Comme vous pouvez l’imaginer, y’a beaucoup de bruits de couloir actuellement concernant de potentiels trades à venir, alors ça méritait bien un petit point après avoir rassemblé les différentes sources. Et pour finir, vous connaissez le classique : un petit quiz maison !

Allez, café, deux mots que vous connaissez désormais par cœur et qui seront peut-être un jour une marque déposée. Et vous savez quoi ? Vous pourrez alors vous la raconter en hurlant à qui veut l’entendre que vous étiez là, dès le début.